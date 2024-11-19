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Лига наций
19 ноября 2024, 01:00 | Обновлено 19 ноября 2024, 01:37
392
0

Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов

Сборные Хорватии и Дании вошли в число участников 1/4 финала

19 ноября 2024, 01:00 | Обновлено 19 ноября 2024, 01:37
392
0
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 ноября прошли поединки 6-го тура Лиги наций.

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В Лиге A Хорватия отыгралась в матче с Португалией (1:1) и получила путевку в плей-офф. Шотландия вырвала победу у Польши (2:1) с голом на 90+3 минуте, но этого оказалась недостаточно для 2-го места.

Португалия (14 очков) и Хорватия (8) вышли в 1/4 финала, Шотландия (7) сыграет плей-офф за право остаться в Лиге A, а Польша (4) выбыла в Дивизион B.

В другой группе на последних минутах Испания вырвала победу у Швейцарии (3:2), а Дания удержала ничью в выездном матче против Сербии (0:0) и получила пропуск в плей-офф

Испания (16 очков) и Дания (8) вышли в четвертьфиналы, Сербия (7) в плей-офф получит шанс остаться в Лиге A, Швейцария (4) выбыла во второй дивизион.

В 1/4 финала Лиги наций 2024/25 вышли:

  • Группа A: Португалия, Хорватия
  • Группа B: Франция, Италия
  • Группа C: Германия, Нидерланды
  • Группа D: Испания, Дания

Жеребьевка пар 1/4 финала пройдет 22 ноября в 13:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

По итогам группового раунда по две лучшие команды из групп Лиги A вышли в четвертьфиналы и затем в плей-офф определят победителя.

Победители групп в Лигах B, С и D поднимутся в более высокий дивизион. Команды, которые займут последние места в Лигах А (все четыре), B (все четыре), С (две худших) – перейдут в дивизион ниже.

В стыковых матчах в марте 2025 года за повышение (понижение) в дивизионе будут играть команды: третьи места в Лиге A против вторых мест в Лиге B (4 пары), третьи места в Лиге B против вторых мест в Лиге С (4 пары), две лучших команды на четвертых местах в Лиге C против вторых мест в Лиге D (2 пары).

⚽️ Лига наций. 6-й тур, 18 ноября

🔹 Лига A

  • 21:45. Испания – Швейцария – 3:2
  • 21:45. Польша – Шотландия – 1:2
  • 21:45. Сербия – Дания – 0:0
  • 21:45. Хорватия – Португалия – 1:1

🔹 Лига C

  • 21:45. Болгария – беларусь – 1:1
  • 21:45. Косово – Литва – 1:0
  • 21:45. Люксембург – Северная Ирландия – 2:2
  • 21:45. Румыния – Кипр – 4:1

🔹 Лига D

  • 21:45. Лихтенштейн – Сан-Марино – 1:3

🏆 Турнирные таблицы

🔹 Лига A

🔹 Лига B

🔹 Лига C

🔹 Лига D

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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