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Лига наций УЕФА. Лига A
Польша
18.11.2024 21:45 – FT 1 : 2
Шотландия
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Лига наций
18 ноября 2024, 23:49 | Обновлено 19 ноября 2024, 00:22
498
1

Хорватия отыгралась в матче с Португалией и получила путевку в плей-офф

Шотландия вырвала победу у Польши, но этого недостаточно для 2-го места

18 ноября 2024, 23:49 | Обновлено 19 ноября 2024, 00:22
498
1
Хорватия отыгралась в матче с Португалией и получила путевку в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 ноября состоялись поединки 6-го тура Лиги наций.

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Хорватия отыгралась в матче с Португалией (1:1) и получила путевку в плей-офф. На гол Жоау Феликса в первом тайме – после перерыва ответил Йошко Гвардиол.

Форвард португальцев Криштиану Роналду не был включен в заявку на матч.

Шотландия вырвала победу у Польши (2:1) с голом на 90+3 минуте, но этого недостаточно для 2-го места.

Португалия (14 очков) и Хорватия (8) вышли в 1/4 финала, Шотландия (7) сыграет плей-офф за право остаться в Лиге A, а Польша (4) выбыла в Дивизион B.

🏆 Лига наций. 6-й тур, 18 ноября

21:45. Хорватия – Португалия – 1:1

Голы: Гвардиол, 65 – Жоау Феликс, 33

21:45. Польша – Шотландия – 1:2

Голы: Пентковски, 59 – Макгинн, 3, Робертсон, 90+3

Турнирная таблица

ГОЛ! 0:1. Жоау Феликс, 33 мин

ГОЛ! 1:1. Йошко Гвардиол, 65 мин

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Эндрю Робертсон (Шотландия).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Камиль Пентковски (Польша).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Шотландия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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Андрій Заліщук
поляки пропустили на останніх хвилинах, представляю скільки там курваподібних матів летить в сторону їхніх футболістів
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