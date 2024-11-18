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Хорватия
18.11.2024 21:45 - : -
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Лига наций
18 ноября 2024, 01:29 | Обновлено 18 ноября 2024, 01:31
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0

Хорватия – Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 18 ноября в 21:45 по Киеву

18 ноября 2024, 01:29 | Обновлено 18 ноября 2024, 01:31
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Хорватия – Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

18 октября на «Полюд» пройдет матч 6-го тура Лиги Наций, в котором сборная Хорватии встретится со сборной Португалии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Хорватия

Команда смогла показать максимальный результат: выход в финал чемпионата мира-2018, бронза на мундиале в Катаре. А в прошлом году только в серии пенальти было проиграно решающий матч прошлого цикла Лиги Наций. Тем более шокирующим был провальный результат на Евро. Испания, с которой так боролись годом ранее, просто разгромила подопечных Далича. Потом они упустили победы и с Албанией, и с Италией. Златко сохранил пост, и пытается реабилитироваться. Да, Модрич и компания проиграли на старте, в Португалии. Но потом получилось взять четыре из шести возможных очков с поляками и обыграли 2:1 Шотландию. В Глазго в прошлом туре проиграли 0:1. В итоге теперь есть угроза, проиграв, откатиться на третье место - нужно как минимум не проиграть.

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Португалия

Сборная чуть менее двух лет назад, после прошлого чемпионата мира, сменила наставника. Если в 2023-м году Роберто Мартинес со своими подопечными показывал стопроцентный результат, то на Евро было уже куда скромнее. Роналду на том турнире так и не забил, а команда, начав с пары побед, сначала проиграли Грузии еще в групповом этапе, а потом, в плей-офф, оба раза сыграли нулевую вничью. Но если со Словенией Диего Кошта не пропускал не только в игровое время, но и в серии пенальти, то Меньяну из Франции после очередных 0:0 дуэль голкипер проиграл. Зато в Лиге Наций избранные выдали три победы. И только в октябре не получилось забить Шотландии, в гостях оформив 0:0. Ноябрь начинался с приема Польши, что лишилась Левандовски из-за травмы. Там добились разгромных 5:1, и, обеспечив таким образом итоговое лидерство, отпустили ряд лидеров.

Статистика личных встреч

За спиной уже девять очных матчей, и клетчатые выиграли только однажды. Сентябрьские 2-1 стали шестой победой избранных над этим соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы считают гостей фаворитом, но им уже ничего не нужно. Ставим на то, что такому сопернику подопечные Далича не проиграют (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Хорватия
18 ноября 2024 -
21:45
Португалия
Хорватия не проиграет 1.65 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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