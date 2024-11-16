18.11.2024 21:45 - : -
Лига наций16 ноября 2024, 16:06 | Обновлено 16 ноября 2024, 16:10
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Хорватия – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 18 ноября в 21:45 по Киеву
16 ноября 2024, 16:06 | Обновлено 16 ноября 2024, 16:10
55
0
В понедельник, 18 ноября, состоится матч 6-го тура группы 1 дивизиона А Лиги наций, в котором встретятся Хорватия и Португалия.
Игра пройдет в Сплите на стадионе «Полюд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Хорватия – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хорватия – ПортугалияСмотреть трансляцию
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