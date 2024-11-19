Хорватия – Португалия – 1:1. Обмен уколами. Видео голов и обзор матча
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Вечером 18 ноября состоялись поединки 6-го тура Лиги наций.
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Хорватия отыгралась в матче с Португалией (1:1) и получила путевку в плей-офф. На гол Жоау Феликса в первом тайме – после перерыва ответил Йошко Гвардиол.
Форвард португальцев Криштиану Роналду не был включен в заявку на матч.
Португалия (14 очков) и Хорватия (8) вышли в 1/4 финала, Шотландия (7) сыграет плей-офф за право остаться в Лиге A, а Польша (4) выбыла в Дивизион B.
🏆 Лига наций. 6-й тур, 18 ноября
21:45. Хорватия – Португалия – 1:1
Голы: Гвардиол, 65 – Жоау Феликс, 33
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Жоау Феликс, 33 мин
ГОЛ! 1:1. Йошко Гвардиол, 65 мин
События матча
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