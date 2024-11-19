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Лига наций УЕФА. Лига A
Хорватия
18.11.2024 21:45 – FT 1 : 1
Португалия
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Лига наций
19 ноября 2024, 01:30 | Обновлено 19 ноября 2024, 02:00
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0

Хорватия – Португалия – 1:1. Обмен уколами. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

19 ноября 2024, 01:30 | Обновлено 19 ноября 2024, 02:00
41
0
Хорватия – Португалия – 1:1. Обмен уколами. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 ноября состоялись поединки 6-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хорватия отыгралась в матче с Португалией (1:1) и получила путевку в плей-офф. На гол Жоау Феликса в первом тайме – после перерыва ответил Йошко Гвардиол.

Форвард португальцев Криштиану Роналду не был включен в заявку на матч.

Португалия (14 очков) и Хорватия (8) вышли в 1/4 финала, Шотландия (7) сыграет плей-офф за право остаться в Лиге A, а Польша (4) выбыла в Дивизион B.

🏆 Лига наций. 6-й тур, 18 ноября

21:45. Хорватия – Португалия – 1:1

Голы: Гвардиол, 65 – Жоау Феликс, 33

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Жоау Феликс, 33 мин

ГОЛ! 1:1. Йошко Гвардиол, 65 мин

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Хорватия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Португалия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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