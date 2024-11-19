Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ничья – справедливый результат. Реакция Португалии на матч против Хорватии
Лига наций УЕФА. Лига A
Хорватия
18.11.2024 21:45 – FT 1 : 1
Португалия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
19 ноября 2024, 07:37 | Обновлено 19 ноября 2024, 07:47
279
0

Ничья – справедливый результат. Реакция Португалии на матч против Хорватии

Обе команды после ничьей 1:1 вышли в четвертьфинал Лиги наций

19 ноября 2024, 07:37 | Обновлено 19 ноября 2024, 07:47
279
0
Ничья – справедливый результат. Реакция Португалии на матч против Хорватии
УЕФА. Роберто Мартинес

Вечером 18 ноября состоялись поединки 6-го тура Лиги наций.

Хорватия отыгралась в матче с Португалией (1:1) и получила путевку в плей-офф. На гол Жоау Феликса в первом тайме – после перерыва ответил Йошко Гвардиол. Форвард португальцев Криштиану Роналду не был включен в заявку на матч.

Португалия (14 очков) и Хорватия (8) вышли в 1/4 финала, Шотландия (7) сыграет плей-офф за право остаться в Лиге A, а Польша (4) выбыла в Дивизион B.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Португалии: «Мы контролировали мяч в первом тайме и знали, что Хорватия будет сложным соперником, играя дома. Во втором тайме мы пропустили гол, но у нас также были свои шансы. Я могу только гордиться игроками. Несмотря на то, что у нас было 8 или 9 новых игроков, мы выступили на высоком уровне. Я думаю, что ничья – справедливый результат. У Хорватии были хорошие возможности, но у нас был сильный первый тайм».

Томаш Араужу, защитник сборной Португалии: «Мы могли выиграть матч. В первом тайме мы контролировали игру, но во втором тайме все немного усложнилось, и соперникам удалось сравнять счет. Однако, если смотреть на общую картину, ничья кажется справедливой. Первый тайм показал, что все, кто был вызван, могут играть за Португалию, что у всех есть качества. Мы создали много моментов и должны были забить больше голов. Первый матч за сборную? Я горжусь. Это была моя детская мечта и мечта моей семьи. Мы всегда говорили об этом моменте, и, к счастью, мне удалось его осуществить».

Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии: «Я сказал ребятам, что они заслужили этот результат своей тяжелой работой, хотя, похоже, нам всегда приходится бороться за него. У нас было несколько очень хороших матчей в Лиге наций, включая второй тайм против Португалии. Мы интегрировали несколько молодых игроков, и хотя мог быть кризис результатов, в нашей игре кризиса никогда не было. Португалия сразу же навязала себя высоким прессингом и большим количеством движений. Мы были слишком пассивны, что очень усложнило нам задачу. Мы не могли позволить себе предоставить Португалии так много пространства. Во втором тайме мы внесли некоторые изменения и стали лучшей командой».

Кристиан Якич, полузащитник сборной Хорватии: «Я доволен результатом. Мы были не в лучшей форме в первом тайме, поэтому мы должны быть довольны итоговым счетом. Португалия – очень сильная команда, и мы ожидали, что они будут доминировать во владении мячом. В первом тайме нам не хватало напористости, но после возобновления матча мы изменили схему и играли более открыто. Мы знали, что Шотландия вышла вперед, что было одной из причин, по которой мы изменили все во втором тайме. Я доволен своей игрой в качестве замены во втором тайме. Это действительно особенно, когда все подходят, чтобы обнять тебя и сказать, что ты хорошо сыграл. Это также была моя первая голевая передача за сборную, и я могу очень гордиться собой и командой».

Йошко Гвардиол, защитник сборной Хорватии: «Для нас это было как две разные игры. В первом тайме мы казались немного уставшими и нуждались в изменениях. Второй тайм был намного лучше – у нас было больше энергии, мы лучше контролировали мяч, создали больше моментов и сумели забить гол. Нам удалось достичь своей цели, и я с нетерпением жду встречи с нашим следующим соперником в четвертьфинале. Предпочтений по сопернику нет совсем. Сейчас сложно сказать. Все, что я хочу от наших ребят, – это оставаться сосредоточенными и здоровыми».

🏆 Лига наций. 6-й тур, 18 ноября

21:45. Хорватия – Португалия – 1:1

Голы: Гвардиол, 65 – Жоау Феликс, 33

Видео голов и обзор матча

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Хорватия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Португалия).
По теме:
Йошко ГВАРДИОЛ: «Такое ощущение, будто это были две разные игры»
Златко ДАЛИЧ: «Внесли изменения и стали лучшей командой на поле»
Очень высокий уровень. Реакция испанцев на победу над Швейцарией
сборная Хорватии по футболу сборная Португалии по футболу Лига наций видео голов и обзор Йошко Гвардиол Хорватия - Португалия пресс-конференция Роберто Мартинес Златко Далич
Николай Степанов Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Бокс | 18 ноября 2024, 08:15 0
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?

Джейк победил легендарного боксера единогласным решением судей

Их мечта сбылась. Сборная Сан-Марино забила аж 3 мяча и повысилась в классе
Футбол | 19 ноября 2024, 00:27 3
Их мечта сбылась. Сборная Сан-Марино забила аж 3 мяча и повысилась в классе
Их мечта сбылась. Сборная Сан-Марино забила аж 3 мяча и повысилась в классе

Команда Гибралтара сыграет в плей-офф за выход в Лигу C

Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
Снукер | 18.11.2024, 08:53
Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Футбол | 18.11.2024, 08:51
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
ФОТО. Неймар купил роскошный пентхаус за 54,5 млн долларов
Футбол | 19.11.2024, 07:12
ФОТО. Неймар купил роскошный пентхаус за 54,5 млн долларов
ФОТО. Неймар купил роскошный пентхаус за 54,5 млн долларов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леоненко разнес лидеров сборной Украины после матча с Грузией. Что сказал?
Леоненко разнес лидеров сборной Украины после матча с Грузией. Что сказал?
17.11.2024, 15:11 15
Футбол
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
18.11.2024, 10:22 2
Футбол
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
18.11.2024, 20:31 12
Футбол
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Больша разница от первого боя
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Больша разница от первого боя
19.11.2024, 07:22 2
Бокс
«Возможно случайно Мишка...» Леоненко дал прогноз на матч Албания – Украина
«Возможно случайно Мишка...» Леоненко дал прогноз на матч Албания – Украина
18.11.2024, 00:46 1
Футбол
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
17.11.2024, 10:31
Бокс
«Что это за футбол?» Кварцяный отреагировал на ничью Украины с Грузией
«Что это за футбол?» Кварцяный отреагировал на ничью Украины с Грузией
17.11.2024, 11:19 4
Футбол
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
18.11.2024, 18:15 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем