Ничья – справедливый результат. Реакция Португалии на матч против Хорватии

Вечером 18 ноября состоялись поединки 6-го тура Лиги наций.

Хорватия отыгралась в матче с Португалией (1:1) и получила путевку в плей-офф. На гол Жоау Феликса в первом тайме – после перерыва ответил Йошко Гвардиол. Форвард португальцев Криштиану Роналду не был включен в заявку на матч.

Португалия (14 очков) и Хорватия (8) вышли в 1/4 финала, Шотландия (7) сыграет плей-офф за право остаться в Лиге A, а Польша (4) выбыла в Дивизион B.

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Роберто Мартинес, главный тренер сборной Португалии: «Мы контролировали мяч в первом тайме и знали, что Хорватия будет сложным соперником, играя дома. Во втором тайме мы пропустили гол, но у нас также были свои шансы. Я могу только гордиться игроками. Несмотря на то, что у нас было 8 или 9 новых игроков, мы выступили на высоком уровне. Я думаю, что ничья – справедливый результат. У Хорватии были хорошие возможности, но у нас был сильный первый тайм».

Томаш Араужу, защитник сборной Португалии: «Мы могли выиграть матч. В первом тайме мы контролировали игру, но во втором тайме все немного усложнилось, и соперникам удалось сравнять счет. Однако, если смотреть на общую картину, ничья кажется справедливой. Первый тайм показал, что все, кто был вызван, могут играть за Португалию, что у всех есть качества. Мы создали много моментов и должны были забить больше голов. Первый матч за сборную? Я горжусь. Это была моя детская мечта и мечта моей семьи. Мы всегда говорили об этом моменте, и, к счастью, мне удалось его осуществить».

Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии: «Я сказал ребятам, что они заслужили этот результат своей тяжелой работой, хотя, похоже, нам всегда приходится бороться за него. У нас было несколько очень хороших матчей в Лиге наций, включая второй тайм против Португалии. Мы интегрировали несколько молодых игроков, и хотя мог быть кризис результатов, в нашей игре кризиса никогда не было. Португалия сразу же навязала себя высоким прессингом и большим количеством движений. Мы были слишком пассивны, что очень усложнило нам задачу. Мы не могли позволить себе предоставить Португалии так много пространства. Во втором тайме мы внесли некоторые изменения и стали лучшей командой».

Кристиан Якич, полузащитник сборной Хорватии: «Я доволен результатом. Мы были не в лучшей форме в первом тайме, поэтому мы должны быть довольны итоговым счетом. Португалия – очень сильная команда, и мы ожидали, что они будут доминировать во владении мячом. В первом тайме нам не хватало напористости, но после возобновления матча мы изменили схему и играли более открыто. Мы знали, что Шотландия вышла вперед, что было одной из причин, по которой мы изменили все во втором тайме. Я доволен своей игрой в качестве замены во втором тайме. Это действительно особенно, когда все подходят, чтобы обнять тебя и сказать, что ты хорошо сыграл. Это также была моя первая голевая передача за сборную, и я могу очень гордиться собой и командой».

Йошко Гвардиол, защитник сборной Хорватии: «Для нас это было как две разные игры. В первом тайме мы казались немного уставшими и нуждались в изменениях. Второй тайм был намного лучше – у нас было больше энергии, мы лучше контролировали мяч, создали больше моментов и сумели забить гол. Нам удалось достичь своей цели, и я с нетерпением жду встречи с нашим следующим соперником в четвертьфинале. Предпочтений по сопернику нет совсем. Сейчас сложно сказать. Все, что я хочу от наших ребят, – это оставаться сосредоточенными и здоровыми».

🏆 Лига наций. 6-й тур, 18 ноября

21:45. Хорватия – Португалия – 1:1

Голы: Гвардиол, 65 – Жоау Феликс, 33

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