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Лига наций УЕФА. Лига C
Косово
18.11.2024 21:45 – FT 1 : 0
Литва
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Лига наций
18 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 19 ноября 2024, 00:19
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0

Румыния с Луческу разгромила Кипр. Гол игрока ЛНЗ принес победу для Косова

В 5-м туре матч Румынии и Косова без прерван из-за поведения зрителей

18 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 19 ноября 2024, 00:19
97
0
Румыния с Луческу разгромила Кипр. Гол игрока ЛНЗ принес победу для Косова
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Вечером 18 ноября состоялись поединки 6-го тура Лиги наций.

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В лиге C сборная Румынии разгромила Кипр (4:1). Румынскую команду возглавляет Мирча Луческу, экс-коуч Шахтера и Динамо.

Мухаррем Яшари, игрок ЛНЗ, забил единственный гол в матче и принес победу для Косова в матче с Литвой (1:0).

Турнирное положение: Румыния (15 очков), Косово (12), Кипр (6), Литва (0).

В 5-м туре матч Румынии и Косова без прерван из-за поведения зрителей на 90+ мин при счете 0:0, судьбу матча определит УЕФА. Если хозяевам поля не будет засчитано техническое поражение, то команда Румынии повысится в классе.

🏆 Лига наций. 6-й тур, 18 ноября

21:45. Румыния – Кипр – 4:1

Голы: Бирлиджа, 2, Марин, 42, 80, Коман, 83 – Питтас, 52

21:45. Косово – Литва – 1:0

Голы: Яшари, 5

Турнирная таблица

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Лига наций сборная Румынии по футболу Мирча Луческу Мухаррем Яшари сборная Косова по футболу сборная Кипра по футболу ЛНЗ Черкассы сборная Литвы по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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