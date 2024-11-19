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Лига наций УЕФА. Лига C
Румыния
18.11.2024 21:45 – FT 4 : 1
Кипр
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Лига наций
19 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 19 ноября 2024, 03:46
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0

Румыния – Кипр – 4:1. Разгром от команды Луческу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

19 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 19 ноября 2024, 03:46
15
0
Румыния – Кипр – 4:1. Разгром от команды Луческу. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Вечером 18 ноября состоялись поединки 6-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В лиге C сборная Румынии разгромила Кипр (4:1). Румынскую команду возглавляет Мирча Луческу, экс-коуч Шахтера и Динамо.

Турнирное положение: Румыния (15 очков), Косово (12), Кипр (6), Литва (0).

В 5-м туре матч Румынии и Косова без прерван из-за поведения зрителей на 90+ мин при счете 0:0, судьбу матча определит УЕФА. Если хозяевам поля не будет засчитано техническое поражение, то команда Румынии повысится в классе.

🏆 Лига наций. 6-й тур, 18 ноября

21:45. Румыния – Кипр – 4:1

Голы: Бирлиджа, 2, Р. Марин, 42, 80, Коман, 83 – Питтас, 52

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Флоринел Коман (Румыния).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Разван Марин (Румыния).
77’
Константинос Лайфис (Кипр) получает красную карточку.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Питтас (Кипр).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Разван Марин (Румыния).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Бирлиджа (Румыния).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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