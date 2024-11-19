Румыния – Кипр – 4:1. Разгром от команды Луческу. Видео голов и обзор
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Вечером 18 ноября состоялись поединки 6-го тура Лиги наций.
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В лиге C сборная Румынии разгромила Кипр (4:1). Румынскую команду возглавляет Мирча Луческу, экс-коуч Шахтера и Динамо.
Турнирное положение: Румыния (15 очков), Косово (12), Кипр (6), Литва (0).
В 5-м туре матч Румынии и Косова без прерван из-за поведения зрителей на 90+ мин при счете 0:0, судьбу матча определит УЕФА. Если хозяевам поля не будет засчитано техническое поражение, то команда Румынии повысится в классе.
🏆 Лига наций. 6-й тур, 18 ноября
21:45. Румыния – Кипр – 4:1
Голы: Бирлиджа, 2, Р. Марин, 42, 80, Коман, 83 – Питтас, 52
События матча
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