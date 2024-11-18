Лига наций18 ноября 2024, 22:00 | Обновлено 18 ноября 2024, 22:33
284
0
Польша – Шотландия, Сербия – Дания. Тур Лиги наций. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 18 ноября поединки 6-го тура Лиги наций
18 ноября 2024, 22:00 | Обновлено 18 ноября 2024, 22:33
284
0
Вечером 18 ноября проходят поединки 6-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
🏆 Лига наций. 6-й тур, 18 ноября
🔹 Лига A
- 21:45. Испания – Швейцария
- 21:45. Польша – Шотландия
- 21:45. Сербия – Дания
- 21:45. Хорватия – Португалия
🔹 Лига C
- 21:45. Болгария – беларусь
- 21:45. Косово – Литва
- 21:45. Люксембург – Северная Ирландия
- 21:45. Румыния – Кипр
🔹 Лига D
- 21:45. Лихтенштейн – Сан-Марино
Видеотрансляции матчей доступны в видеосервисе MEGOGO.
21:45. Испания – Швейцария
21:45. Польша – Шотландия
21:45. Сербия – Дания
21:45. Хорватия – Португалия
21:45. Косово – Литва
21:45. Люксембург – Северная Ирландия
21:45. Румыния – Кипр
21:45. Лихтенштейн – Сан-Марино
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Камиль Пентковски (Польша).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Шотландия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 ноября 2024, 18:15 16
Экс-игрок сборной Украины добился отмены футбольных санкций
Футбол | 18 ноября 2024, 21:57 1
Итальянские журналисты сообщили об изменениях под руководством Клаудио Раньери
Футбол | 18.11.2024, 08:51
Футбол | 18.11.2024, 19:43
Футбол | 18.11.2024, 00:46
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.11.2024, 10:07 10
16.11.2024, 23:40 24
16.11.2024, 20:57 13
17.11.2024, 01:30 1
16.11.2024, 21:31 8
17.11.2024, 10:31