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Лига наций УЕФА. Лига A
Польша
18.11.2024 21:45 – 76 1 : 1
Шотландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
18 ноября 2024, 22:00 | Обновлено 18 ноября 2024, 22:33
284
0

Польша – Шотландия, Сербия – Дания. Тур Лиги наций. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 18 ноября поединки 6-го тура Лиги наций

18 ноября 2024, 22:00 | Обновлено 18 ноября 2024, 22:33
284
0
Польша – Шотландия, Сербия – Дания. Тур Лиги наций. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

Вечером 18 ноября проходят поединки 6-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

🏆 Лига наций. 6-й тур, 18 ноября

🔹 Лига A

  • 21:45. Испания – Швейцария
  • 21:45. Польша – Шотландия
  • 21:45. Сербия – Дания
  • 21:45. Хорватия – Португалия

🔹 Лига C

  • 21:45. Болгария – беларусь
  • 21:45. Косово – Литва
  • 21:45. Люксембург – Северная Ирландия
  • 21:45. Румыния – Кипр

🔹 Лига D

  • 21:45. Лихтенштейн – Сан-Марино

Видеотрансляции матчей доступны в видеосервисе MEGOGO.

21:45. Испания – Швейцария

21:45. Польша – Шотландия

21:45. Сербия – Дания

21:45. Хорватия – Португалия

21:45. Косово – Литва

21:45. Люксембург – Северная Ирландия

21:45. Румыния – Кипр

21:45. Лихтенштейн – Сан-Марино

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Камиль Пентковски (Польша).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Шотландия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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