Лихтенштейн – Сан-Марино – 1:3. Историческая победа. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций 2024/25
18 ноября состоялся заключительный матч 6-го тура группового этапа Лиги наций 2024/25, в котором встретились сборные Лихтенштейна и Сан-Марино.
В Дивизионе D сборная Сан-Марино одержала сенсационную победу над Лихтенштейном (3:1). Игра проходила на стадионе «Райнпарк» в Вадуце.
Благодаря этой победе команда Сан-Марино заняла первое место в квартете и поднялась в дивизион C. Лихтенштейн остается в дивизионе D.
Лига наций 2024/25. Дивизион D
Группа 1. 6-й тур, 18 ноября
Сан-Марино – Лихтенштейн – 3:1
Голы: Зеле, 40 – Ладзари 46, Нанни 52, Голинуччи, 75
Видеообзор матча:
События матча
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