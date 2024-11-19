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Лига наций УЕФА. Лига D
Лихтенштейн
18.11.2024 21:45 – FT 1 : 3
Сан-Марино
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Лига наций
19 ноября 2024, 17:37 | Обновлено 19 ноября 2024, 17:44
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Лихтенштейн – Сан-Марино – 1:3. Историческая победа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций 2024/25

19 ноября 2024, 17:37 | Обновлено 19 ноября 2024, 17:44
60
0
Лихтенштейн – Сан-Марино – 1:3. Историческая победа. Видео голов и обзор
Х / Pubity Sport

18 ноября состоялся заключительный матч 6-го тура группового этапа Лиги наций 2024/25, в котором встретились сборные Лихтенштейна и Сан-Марино.

В Дивизионе D сборная Сан-Марино одержала сенсационную победу над Лихтенштейном (3:1). Игра проходила на стадионе «Райнпарк» в Вадуце.

Благодаря этой победе команда Сан-Марино заняла первое место в квартете и поднялась в дивизион C. Лихтенштейн остается в дивизионе D.

Лига наций 2024/25. Дивизион D

Группа 1. 6-й тур, 18 ноября

Сан-Марино – Лихтенштейн – 3:1

Голы: Зеле, 40 – Ладзари 46, Нанни 52, Голинуччи, 75

Видеообзор матча:

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Голинуччи (Сан-Марино).
66’
ГОЛ ! С пенальти забил Никола Нанни (Сан-Марино).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Лаццари (Сан-Марино).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Арон Зеле (Лихтенштейн).
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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