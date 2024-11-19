18 ноября состоялся заключительный матч 6-го тура группового этапа Лиги наций 2024/25, в котором встретились сборные Лихтенштейна и Сан-Марино.

В Дивизионе D сборная Сан-Марино одержала сенсационную победу над Лихтенштейном (3:1). Игра проходила на стадионе «Райнпарк» в Вадуце.

Благодаря этой победе команда Сан-Марино заняла первое место в квартете и поднялась в дивизион C. Лихтенштейн остается в дивизионе D.

Лига наций 2024/25. Дивизион D

Группа 1. 6-й тур, 18 ноября

Сан-Марино – Лихтенштейн – 3:1

Голы: Зеле, 40 – Ладзари 46, Нанни 52, Голинуччи, 75

Видеообзор матча: