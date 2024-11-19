Их мечта сбылась. Сборная Сан-Марино забила аж 3 мяча и повысилась в классе
Команда Гибралтара сыграет в плей-офф за выход в Лигу C
Вечером 18 ноября прошли поединки 6-го тура Лиги наций.
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В лиге D сборная Сан-Марино в гостях забила аж три мяча в ворота Лихтенштейна (3:1) и повысилась в классе.
Итоговое положение в группе D4: Сан-Марино (7 очков), Гибралтар (6), Лихтенштейн (2).
Команда Гибралтара сыграет в плей-офф за выход в Лигу C.
🏆 Лига наций D. 6-й тур, 18 ноября
21:45. Лихтенштейн – Сан-Марино – 1:3
Голы: Зеле, 40 – Лаццари, 46, Нанни, 66 (пен), Голинуччи, 76
Турнирная таблица
O momento em que San Marino fez história com a subida à Liga C da Nations League 🙌🇸🇲pic.twitter.com/2bgStXXl5N— B24 (@B24PT) November 18, 2024
События матча
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