Их мечта сбылась. Сборная Сан-Марино забила аж 3 мяча и повысилась в классе

Вечером 18 ноября прошли поединки 6-го тура Лиги наций.

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В лиге D сборная Сан-Марино в гостях забила аж три мяча в ворота Лихтенштейна (3:1) и повысилась в классе.

Итоговое положение в группе D4: Сан-Марино (7 очков), Гибралтар (6), Лихтенштейн (2).

Команда Гибралтара сыграет в плей-офф за выход в Лигу C.

🏆 Лига наций D. 6-й тур, 18 ноября

21:45. Лихтенштейн – Сан-Марино – 1:3

Голы: Зеле, 40 – Лаццари, 46, Нанни, 66 (пен), Голинуччи, 76

Турнирная таблица