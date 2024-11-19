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Лига наций УЕФА. Лига D
Лихтенштейн
18.11.2024 21:45 – FT 1 : 3
Сан-Марино
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Лига наций
19 ноября 2024, 00:27 | Обновлено 19 ноября 2024, 00:41
105
0

Их мечта сбылась. Сборная Сан-Марино забила аж 3 мяча и повысилась в классе

Команда Гибралтара сыграет в плей-офф за выход в Лигу C

19 ноября 2024, 00:27 | Обновлено 19 ноября 2024, 00:41
105
0
Их мечта сбылась. Сборная Сан-Марино забила аж 3 мяча и повысилась в классе
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 ноября прошли поединки 6-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В лиге D сборная Сан-Марино в гостях забила аж три мяча в ворота Лихтенштейна (3:1) и повысилась в классе.

Итоговое положение в группе D4: Сан-Марино (7 очков), Гибралтар (6), Лихтенштейн (2).

Команда Гибралтара сыграет в плей-офф за выход в Лигу C.

🏆 Лига наций D. 6-й тур, 18 ноября

21:45. Лихтенштейн – Сан-Марино – 1:3

Голы: Зеле, 40 – Лаццари, 46, Нанни, 66 (пен), Голинуччи, 76

Турнирная таблица

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Голинуччи (Сан-Марино).
66’
ГОЛ ! С пенальти забил Никола Нанни (Сан-Марино).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Лаццари (Сан-Марино).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Арон Зеле (Лихтенштейн).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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