Сербия не прошла! Дания – в плей-офф, Испания наказала Швейцарию

Вечером 18 ноября прошел матч заключительного тура четвертой группы дивизиона А между сборными Испании и Швейцарии.

Игра прошла на «Эстадио Элиодоро Родригес Лопес».

За хозяев голами отличились Ереми Пино и Брайан Хилл и Браян Сарагоса. Педри мог отличиться забитым мячом на 32-й минуте, однако испанец не реализовал пенальти. Гости ответили голами Жоэла Монтейро и Анди Зечири.

В параллельном матче сборная Сербии принимала сборную Дании.

Команды не смогли открыть счет в игре.

В таблице Испания заняла первое место с 16 очками, не проиграв ни одного матча. Сборная Дании, имея в своем активе 8 очков, заняла вторую позицию. Сербия набрала 6 очков и заняла третье место. А сборная Швейцарии с 2 очками заняла последнее место и вылетела в дивизион В.

Лига наций. 6-й тур. 18 ноября

Дивизион А. Группа 4

Испания – Швейцария – 3:2

Голы: Пино, 32, Хиль, 68, Сарагоса, 90+2 – Монтейро, 63, Зечири, 86 (пен)

Сербия – Дания – 0:0

Удаление: Павлович, 90+5