Сербия не прошла! Дания – в плей-офф, Испания наказала Швейцарию
Состоялись матчи 6-го тура Лиги наций
Вечером 18 ноября прошел матч заключительного тура четвертой группы дивизиона А между сборными Испании и Швейцарии.
Игра прошла на «Эстадио Элиодоро Родригес Лопес».
За хозяев голами отличились Ереми Пино и Брайан Хилл и Браян Сарагоса. Педри мог отличиться забитым мячом на 32-й минуте, однако испанец не реализовал пенальти. Гости ответили голами Жоэла Монтейро и Анди Зечири.
В параллельном матче сборная Сербии принимала сборную Дании.
Команды не смогли открыть счет в игре.
В таблице Испания заняла первое место с 16 очками, не проиграв ни одного матча. Сборная Дании, имея в своем активе 8 очков, заняла вторую позицию. Сербия набрала 6 очков и заняла третье место. А сборная Швейцарии с 2 очками заняла последнее место и вылетела в дивизион В.
Лига наций. 6-й тур. 18 ноября
Дивизион А. Группа 4
Испания – Швейцария – 3:2
Голы: Пино, 32, Хиль, 68, Сарагоса, 90+2 – Монтейро, 63, Зечири, 86 (пен)
Сербия – Дания – 0:0
Удаление: Павлович, 90+5
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