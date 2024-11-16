Лига наций16 ноября 2024, 16:14 |
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Испания – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 18 ноября в 21:45 по Киеву
16 ноября 2024, 16:14 |
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В понедельник, 18 ноября, состоится матч 6-го тура группы 4 дивизиона А Лиги наций, в котором встретятся Испания и Швейцария.
Игра пройдет в Санта-Крус-де-Тенерифе на стадионе «Элиодоро Родригес Лопес».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Испания – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Испания – ШвейцарияСмотреть трансляцию
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