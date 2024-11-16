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Лига наций УЕФА. Лига A
Испания
18.11.2024 21:45 - : -
Швейцария
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Лига наций
16 ноября 2024, 16:14 |
62
0

Испания – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 18 ноября в 21:45 по Киеву

16 ноября 2024, 16:14 |
62
0
Испания – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 18 ноября, состоится матч 6-го тура группы 4 дивизиона А Лиги наций, в котором встретятся Испания и Швейцария.

Игра пройдет в Санта-Крус-де-Тенерифе на стадионе «Элиодоро Родригес Лопес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Испания – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Испания – Швейцария
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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