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Испания
18.11.2024 21:45 - : -
Швейцария
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Лига наций
18 ноября 2024, 01:19 | Обновлено 18 ноября 2024, 01:20
18
0

Испания – Швейцария. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 18 ноября в 21:45 по Киеву

18 ноября 2024, 01:19 | Обновлено 18 ноября 2024, 01:20
18
0
Испания – Швейцария. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Twitter

18 октября на «Эстадио Элиодоро Родригес Лопес» пройдет матч 6-го тура Лиги Наций, в котором сборная Испании встретится со сборной Швейцарии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Испания

Команда вскоре отметит двухлетие с момента, когда пост главного тренера занял де ла Фуэнте. Он принял коллектив, что посредственно выступил на чемпионате мира в Катаре - и уже через пол года взял первый трофей, победив в прошлом розыгрыше Лиги Наций. А прошлым летом было триумфальное Евро, где ни у кого не было сомнений в успехе фурии рохи. Там только немцев пришлось обыгрывать в экстра-тайме, с остальными справились в основное время. А вот Лига Наций началась с относительной осечки: свежеиспеченный чемпион Европы ограничился только ничьей на поле Сербии. Впрочем, потом и в сентябре, и в октябре испанцы только выигрывали. В пятницу с Данией за счет гола и паса Айосе Переса гарантировали себе 2:1 - а с ним и первое место.

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Швейцария

Сборная в последнее время начала лихорадить. Она вызывала обоснованное беспокойство в прошлом году, но в итоге вышла на Евро напрямую, пусть и со второго места в своей группе квалификации. Но ведь в Германии, казалось, получилось найти себя: нейтралы уверенно вышли из группы и побеждали 2:0 Италию в 1/8 финала. Да и Англия выбила потом подопечных Мурата Якина только в серии пенальти. Но что произошло с командой после этого? Неужели так сказался уход ряда ветеранов, от Зоммера до Шакири? В первом круге проиграли все три поединка. И только в октябре получилось взять первое очко, за счет ничьей против Дании. В пятницу с принципиальным для многих соперников, Сербией, дома, с трудом открыв счет, пропустили ничейный мяч в ответ на 88-й минуте. По сути, 1:1 равны поражению - с последнего места теперь не уйти.

Статистика личных встреч

В целом, преимущество у фурии рохи, что побеждала и этой осенью. Но помним, что в 2018-м году, в прошлой Лиге Наций, стороны выиграли друг у друга в гостях.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут борьбы от аутсайдеров на выезде. Ждем победы хозяев с форой -1 гол (коэффициент - 1,74).

Прогноз Sport.ua
Испания
18 ноября 2024 -
21:45
Швейцария
Фора Испании (-1) 1.74 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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