Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания – Швейцария – 3:2. Драматичная концовка. Видео голов и обзор
Лига наций УЕФА. Лига A
Испания
18.11.2024 21:45 – FT 3 : 2
Швейцария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
19 ноября 2024, 02:59 | Обновлено 19 ноября 2024, 03:08
110
0

Испания – Швейцария – 3:2. Драматичная концовка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

19 ноября 2024, 02:59 | Обновлено 19 ноября 2024, 03:08
110
0
Испания – Швейцария – 3:2. Драматичная концовка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 ноября прошли поединки 6-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На последних минутах Испания вырвала победу у Швейцарии (3:2). Брайан Сарагоса забил победный гол на 90+3 минуте с пенальти.

Испания (16 очков) и Дания (8) вышли в четвертьфиналы, Сербия (7) в плей-офф получит шанс остаться в Лиге A, Швейцария (4) выбыла во второй дивизион.

⚽️ Лига наций. 6-й тур, 18 ноября

21:45. Испания – Швейцария – 3:2

Голы: Пино, 32, Хиль, 68, Сарагоса, 90+3 (пен) – Монтейру, 63, Зекири, 85 (пен)

Нереализованный пенальти: Педри, 32 (Испания)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Брайан Сарагоса (Испания).
85’
ГОЛ ! С пенальти забил Анди Зекири (Швейцария).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Хиль (Испания).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэл Монтейру (Швейцария).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Йереми Пино (Испания).
По теме:
Косово – Литва – 1:0. Игрок ЛНЗ Яшари забил и удален. Видео гола и обзор
Румыния – Кипр – 4:1. Разгром от команды Луческу. Видео голов и обзор
Сербия – Дания – 0:0. Битва за плей-офф Лиги наций. Видеообзор матча
Лига наций сборная Испании по футболу Испания - Швейцария сборная Швейцарии по футболу видео голов и обзор Брайан Сарагоса Ереми Пино Брайан Хиль Сальватьерра
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Звезда Ливерпуля бросил дочь Джуда Лоу и встречается с топ-моделью
Футбол | 19 ноября 2024, 03:09 0
ФОТО. Звезда Ливерпуля бросил дочь Джуда Лоу и встречается с топ-моделью
ФОТО. Звезда Ливерпуля бросил дочь Джуда Лоу и встречается с топ-моделью

Трент Александер-Арнольд крутит романы то с одной красавицей, то с другой

Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
Снукер | 18 ноября 2024, 08:53 0
Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки

Марк Кинг также обязан оплатить 68,3 тысячи фунтов стерлингов

Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Бокс | 18.11.2024, 08:15
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Экс-чемпион Албании объяснил, в чем секрет прогресса их сборной
Футбол | 18.11.2024, 22:38
Экс-чемпион Албании объяснил, в чем секрет прогресса их сборной
Экс-чемпион Албании объяснил, в чем секрет прогресса их сборной
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Футбол | 18.11.2024, 18:15
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определена лучшая семерка в футболе. Роналду – только третий. Кто лидер?
Определена лучшая семерка в футболе. Роналду – только третий. Кто лидер?
18.11.2024, 00:14 2
Футбол
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
17.11.2024, 10:31
Бокс
ФОТО. Шакира хочет ещё одного ребенка от Пике. Вот, как она это сделает
ФОТО. Шакира хочет ещё одного ребенка от Пике. Вот, как она это сделает
17.11.2024, 02:50 2
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
18.11.2024, 08:51 1
Футбол
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
17.11.2024, 09:11
Бокс
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
18.11.2024, 07:05 4
Снукер
Известно, какую зарплату топ-клуб АПЛ готов платить Судакову
Известно, какую зарплату топ-клуб АПЛ готов платить Судакову
18.11.2024, 02:02 2
Футбол
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
18.11.2024, 10:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем