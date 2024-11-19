Вечером 18 ноября прошли поединки 6-го тура Лиги наций.

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На последних минутах Испания вырвала победу у Швейцарии (3:2). Брайан Сарагоса забил победный гол на 90+3 минуте с пенальти.

Испания (16 очков) и Дания (8) вышли в четвертьфиналы, Сербия (7) в плей-офф получит шанс остаться в Лиге A, Швейцария (4) выбыла во второй дивизион.

⚽️ Лига наций. 6-й тур, 18 ноября

21:45. Испания – Швейцария – 3:2

Голы: Пино, 32, Хиль, 68, Сарагоса, 90+3 (пен) – Монтейру, 63, Зекири, 85 (пен)

Нереализованный пенальти: Педри, 32 (Испания)

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