Испания – Швейцария – 3:2. Драматичная концовка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций
Вечером 18 ноября прошли поединки 6-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На последних минутах Испания вырвала победу у Швейцарии (3:2). Брайан Сарагоса забил победный гол на 90+3 минуте с пенальти.
Испания (16 очков) и Дания (8) вышли в четвертьфиналы, Сербия (7) в плей-офф получит шанс остаться в Лиге A, Швейцария (4) выбыла во второй дивизион.
⚽️ Лига наций. 6-й тур, 18 ноября
21:45. Испания – Швейцария – 3:2
Голы: Пино, 32, Хиль, 68, Сарагоса, 90+3 (пен) – Монтейру, 63, Зекири, 85 (пен)
Нереализованный пенальти: Педри, 32 (Испания)
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Трент Александер-Арнольд крутит романы то с одной красавицей, то с другой
Марк Кинг также обязан оплатить 68,3 тысячи фунтов стерлингов