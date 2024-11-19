Очень высокий уровень. Реакция испанцев на победу над Швейцарией

Вечером 18 ноября прошли поединки 6-го тура Лиги наций.

На последних минутах Испания вырвала победу у Швейцарии (3:2). Брайан Сарагоса забил победный гол на 90+3 минуте с пенальти.

Испания (16 очков) и Дания (8) вышли в четвертьфиналы, Сербия (7) в плей-офф получит шанс остаться в Лиге A, Швейцария (4) выбыла во второй дивизион.

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Луис де ла Фуэнте, тренер сборной Испании: «Я очень доволен этим вечером. Футбол, как мы знаем, – это ровное игровое поле, и многие команды обладают отличными качествами. Вот почему я хочу похвалить ценность того, как мы работали, чтобы победить такую ​​хорошую команду, как Швейцария. Моя команда знала, как преодолевать неблагоприятные обстоятельства, и я в восторге от этого.

По сути, у меня очень хорошие игроки. Я думаю, что они лучшие. Я стараюсь, чтобы они чувствовали себя комфортно и уверенно, и четко доношу до них свои требования. Как тренеры, мы на самом деле имеем честь работать с этим поколением футболистов. Они облегчают жизнь.

Я дал игрокам возможность молодым игрокам, потому что у нас очень хорошее настоящее, но и прекрасное будущее. Игрокам просто нужны возможности и уверенность. Я продолжаю вызывать игроков, и они продолжают приходить и никогда нас не подводят. Конкуренция за место высока, и требования, которые мы предъявляем к нашим игрокам, не могут быть выше. Это заставляет моих игроков показывать наилучший результат».

Три возможных соперника, с которыми мы можем столкнуться в 1/4 финала, это фантастические национальные сборные. Совсем недавно мы играли против Хорватии и Италии. Нам все равно, с кем нас свяжет жеребьевка, потому что главное, чтобы мы вышли на эту игру с наименьшим количеством травм, чтобы некоторые игроки вернулись после своих проблем, и у нас была лучшая версия Испании, которая только возможна».

Мурат Якин, тренер сборной Швейцарии: «Мы приехали, чтобы попытаться показать, что умеем играть. Мы также хотели дать некоторым игрокам возможности. Испания играла в своем типичном стиле, доминируя во владении мячом, но во втором тайме у нас были хорошие возможности, и это меня очень радует, особенно у Жоэля Монтейру.

Пропустить три – это слишком много, но мы увидели искры надежды, особенно от Монтейру. Мы дали время игрокам, которым нужно было время в нашей национальной сборной, и мне понравилось многое из того, что я увидел. Симон Зом тоже выделялся.

Такие матчи дают игрокам шанс продемонстрировать, из чего они сделаны. У нас может быть не такая глубина состава, как у самых лучших футбольных стран, но нам нужно смотреть на вещи позитивно, и это то, что мы извлекаем из этой Лиги наций. Нам нужно забивать больше голов, но я уверен, что мы можем создавать и забивать чаще».



Брайан Хиль, нападающий сборной Испании: «Это мой первый гол за сборную Испании, очень счастливый вечер. Как команда, мы хотели закончить 2024 год победой, и мы этого добились. Прошло довольно много времени с тех пор, как я получил вызов в сборную Испании в последний раз я был травмирован, но я чувствую, что все происходит не просто так. Поэтому сегодня меня вызвали в команду, и я забил!»

Рикардо Родригес, защитник сборной Швейцарии: «Я готов поспорить, что это была отличная игра! Я бы сказал, что 2:2 был бы справедливым счетом, потому что мы играли хорошо. Теперь нам пора сосредоточиться на квалификации на следующий чемпионат мира. Мы находимся в фазе большого количества новых, молодых игроков, и, таким образом, это было хорошее выступление. Мы растем как команда. Теперь мы просто возвращаемся к работе».

Испанский нападающий Саму Омородион после своего дебюта: «Это самый счастливый день в моей жизни. Я действительно едва могу поверить в то, что происходит. Но спасибо тренеру и моим товарищам по команде за их веру в меня. Мой дебют за сборную – такой счастливый момент. И я очень горжусь. Это результат упорной работы, и единственное, что действительно важно, это то, что Испания победила! Нам все равно, кто попадет в плей-офф, мы лучшая национальная команда, и мои товарищи по команде показали это прошлым летом. Теперь я возвращаюсь к работе, чтобы заработать больше возможностей».

Брайан Сарагоса, автор победного гола сборной Испании: «Я всегда буду хотеть представлять свою страну. Я был готов проглотить матч, как только босс выпустил меня на поле. Моя игра основана на дриблинге, и каждый раз, когда я получаю мяч, я пытаюсь опередить своего соперника. Если один парень выбывает из состава сборной Испании, выходит другой. Мы поддерживаем высокий уровень. Четвертьфинал? Мне все равно, кто нам попадется. Кто бы это ни был, мы будем играть на победу».

Ереми Пино, нападающий сборной Испании: «Я так доволен этим матчем. Мой дом, забитый гол, и мы победили! Вы не можете просить большего!» Надо признать, что мы умеем терпеть. Никто никогда не должен терять веру в нашу команду. Я был на пути к отскоку после пенальти, и это просто привычка – нужно занять хорошую позицию, если хочешь забить. Десять из десяти для наших болельщиков, какой замечательный вечер!»

⚽️ Лига наций. 6-й тур, 18 ноября

21:45. Испания – Швейцария – 3:2

Голы: Пино, 32, Хиль, 68, Сарагоса, 90+3 (пен) – Монтейру, 63, Зекири, 85 (пен)

Нереализованный пенальти: Педри, 32 (Испания)

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