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Румыния
19 ноября 2024, 18:21 |
921
0

Смертельная опасность. Луческу посоветовали отказаться от операции

Мирча собирается прибыть в Киев для получения медицинской помощи от специалистов

19 ноября 2024, 18:21 |
921
0
Смертельная опасность. Луческу посоветовали отказаться от операции
ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, известный в Украине по работе с «Шахтером» и «Динамо», в декабре собирается прибыть в Киев, где ему должны будут провести операцию на предмет коксартроза.

Однако бывший президент Профессиональной футбольной лиги Румынии Думитру Драгомир посоветовал 79-летнему специалисту не идти на подобный риск, так как это чревато фатальными последствиями.

«Это не шутки. Если ему сделают операцию, то восстановление займет больше месяца. Но я советую ему не идти на операцию. Я не знаю всех подробностей, я не врач. Но слишком многие мне говорили об этом. Дело в том, что организм не сопротивляется анестезии. Конечно, наука не стоит на месте и, возможно, организм [пожилого человека] принимает эту анестезию. Но у меня был друг, который сталкивался с этим. Он умер от наркоза. Это опасность. Он может просто не проснуться», – сказал Драгомир.

Известно, что Луческу уже несколько раз откладывал операцию, руководствуясь интересами сборной Румынии, которую накануне вывел в дивизион В Лиги наций, заняв первое место в группе 2 дивизиона С.

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Мирча Луческу операция медицина Киев сборная Румынии по футболу
Алексей Сливченко Источник: Fanatik.ro
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