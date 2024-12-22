Трансфер зависит от «Челси». Луниным интересуется финалист Лиги чемпионов
Андрей может сменить клуб следующим летом
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает Defensa Central.
Немецкий клуб видит в 25-летнем голкипере «королевского клуба» замену своему «первому номеру» Грегору Кобелю, которым интересуется лондонский «Челси».
Ожидается, что «синие» могут подписать швейцарца следующим летом за сумму в 70 млн евро. Если этот переход состоится, часть средств от продажи Кобеля «Борусия» будет готова потратить на трансфер украинца.
В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» 5 матчей, в которых пропустил 8 голов. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 25 млн евро.
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