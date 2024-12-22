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  4. Трансфер зависит от «Челси». Луниным интересуется финалист Лиги чемпионов
Германия
22 декабря 2024, 23:06 |
1000
1

Трансфер зависит от «Челси». Луниным интересуется финалист Лиги чемпионов

Андрей может сменить клуб следующим летом

22 декабря 2024, 23:06 |
1000
1
Трансфер зависит от «Челси». Луниным интересуется финалист Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает Defensa Central.

Немецкий клуб видит в 25-летнем голкипере «королевского клуба» замену своему «первому номеру» Грегору Кобелю, которым интересуется лондонский «Челси».

Ожидается, что «синие» могут подписать швейцарца следующим летом за сумму в 70 млн евро. Если этот переход состоится, часть средств от продажи Кобеля «Борусия» будет готова потратить на трансфер украинца.

В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» 5 матчей, в которых пропустил 8 голов. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 25 млн евро.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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ptolemeus
Андрійко не захоче йти. Йому добре на лавочці. В Мадридці гарна погода, вже звикли до країни, до мови. А в Німеччині холод і мову цю важку прийдеться вчити. Нахіба воно мені, подумає Андрійко... 
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