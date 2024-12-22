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Италия
22 декабря 2024, 23:20 | Обновлено 22 декабря 2024, 23:24
1268
0

Довбик повторил уникальное достижение Мбаппе

Гол в ворота «Пармы» стал знаковым для Артема

22 декабря 2024, 23:20 | Обновлено 22 декабря 2024, 23:24
1268
0
Довбик повторил уникальное достижение Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик повторил уникальное достижение нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, сообщает Opta.

После результативного удара в матче 17-го тура итальянской Серии А с «Пармой» 27-летний игрок «волн» стал только вторым футболистом за последние два сезона, который забивал как минимум один гол 20 разным командам в топ-5 европейских чемпионатах.

Ранее первым эту отметку преодолел Мбаппе. Сейчас на счету француза — голы в ворота 22 команд.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 22 матча. На его счету в этих встречах 9 голов и 2 результативные передачи.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Рома Рим Парма Килиан Мбаппе
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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