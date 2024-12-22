«Все еще хороший защитник». Фаны про игру Миколенко в матче Эвертон – Челси

22 декабря в 17-м туре Английськой Премьер-лиги «Эвертон» дома сыграл с «Челси».

Хозяева, благодаря отличной игре в обороне и плохой реализации моментов со стороны гостей, смогли сыграть вничью 0:0.

Игру Виталия Миколенка в сотом матче за «Эвертон» портал WhoScored оценил на 8.0, а SofaScore – на 7.9. По версии WhoScored, он был лучшим игроком матча, а по версии SofaScore – Энцо Фернандес, получивший оценку 8.0.

После матча «Эвертона» против «Челси» мнения болельщиков про Виталия Миколенко разделились. Одни хвалят его за стабильную игру против сильных соперников, другие критикуют его уровень в Премьер-лиге:

Beni Baningime: «Миколенко всегда хорошо играет против сильных команд. Всё ещё хороший защитник».

Khalid: «Педру Нету смог пройти Миколенко только один раз сегодня… Подписан за почти 60 млн фунтов».

Eddie pucci: «Миколенко – один из худших футболистов Премьер-лиги, которых я когда-либо видел».

Alms: «Нету не может обыграть Миколенко 1 на 1. Что случилось с вингерами?».

Campbell Macgill: «Отличная игра «Эвертона», мы только что сыграли с двумя командами, которые борются за титул, так что игнорирую всю негативную критику и доволен двумя неожиданными очками».

Jeffrey hitchmough: «Отличная оборона снова против одной из лучшей команды. Есть надежда на улучшение в атаке, если бы только моменты реализовывались. Доминик Калверт-Льюин снова работает на команду, в основном один на один, создавая возможности».

Charlie: «Этот сезон у него не самый лучший, но он всё равно не заслуживает того хейта, который он получает. Он был крайне важен для нас в прошлом сезоне, учитывая, что именно на правом фланге у нас были проблемы».

Daniel Plantagenet: «Я бы хотел видеть, как он чаще атакует по флангу!».