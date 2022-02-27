Фонсека покинул Украину, Де Дзерби все еще остается в Киеве

Вчера португальский экс-тренер «Шахтера» покинул территорию страны

  • 27.02.2022 12:57
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Фонсека покинул Украину, Де Дзерби все еще остается в Киеве
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби (слева) и Паулу Фонсека

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, которого вероломное вторжение российской армии на территорию Украины застало в Киеве, накануне покинул нашу страну.

Эвакуацию Фонсеки и бразильских легионеров «Шахтера» помогло организовать португальское посольство.

Фонсека должен был отбыть в Румынию, откуда его перевезут в Португалию.

Примечательно, что нынешний главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби по состоянию на вечер вчерашнего дня все еще оставался в Киеве. Вместе со своими ассистентами итальянец надеется покинуть Украину с воскресенья на понедельник.

Источник — Sky Sport Italia

(9 голосов)

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Комментарии
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    Face Control, 27.02.2022 13:17
    +1
    У Роберто точно есть яйца.
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