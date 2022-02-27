Фонсека покинул Украину, Де Дзерби все еще остается в Киеве

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, которого вероломное вторжение российской армии на территорию Украины застало в Киеве, накануне покинул нашу страну.

Эвакуацию Фонсеки и бразильских легионеров «Шахтера» помогло организовать португальское посольство.

Фонсека должен был отбыть в Румынию, откуда его перевезут в Португалию.

Примечательно, что нынешний главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби по состоянию на вечер вчерашнего дня все еще оставался в Киеве. Вместе со своими ассистентами итальянец надеется покинуть Украину с воскресенья на понедельник.