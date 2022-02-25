Паулу ФОНСЕКА: «Я сейчас в Киеве. Мы должны оставаться сильными»

Бывший главный тренер «Шахтера» – о нападении России

  • 25.02.2022 10:47
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Паулу ФОНСЕКА: «Я сейчас в Киеве. Мы должны оставаться сильными»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека отреагировал на полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

«Всем привет. Я сейчас в Киеве. Моя семья и я проходим через очень тяжелое время в центре неожиданной войны. Однако мы верим, что мир в конечном счете перевесит. Мы должны оставаться сильными.

Я получаю сообщения от многих людей из Португалии, Италии и со всего мира. Хочу поблагодарить каждого за заботу, которую вы показываете моей семье и мне в это время. Надеюсь увидеть вас всех скоро», – сказал Фонсека.

Источник — Twitter

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