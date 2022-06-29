Италия29 июня 2022, 17:30 |
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Уже назначен медосмотр. Фиорентина возьмет в аренду Йовича
Форвард «Реала» проведет сезон в Италии
29 июня 2022, 17:30 |
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Форвард «Реала» Лука Йович перейдет в аренду в «Фиорентину». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Речь идет о сухой аренде на один год, опция выкупа в соглашении не прописана. Часть зарплаты 24-летнему сербскому форварду продолжит выплачивать «Реал». На следующей неделе Йович пройдет медосмотр во Флоренции.
В сезоне 2021/2022 на счету Йовича 1 гол и 3 ассиста в 19 матчах за «Реал» во всех турнирах.
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