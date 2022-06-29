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  4. Уже назначен медосмотр. Фиорентина возьмет в аренду Йовича
Италия
29 июня 2022, 17:30 |
64
0

Уже назначен медосмотр. Фиорентина возьмет в аренду Йовича

Форвард «Реала» проведет сезон в Италии

29 июня 2022, 17:30 |
64
0
Уже назначен медосмотр. Фиорентина возьмет в аренду Йовича
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Йович

Форвард «Реала» Лука Йович перейдет в аренду в «Фиорентину». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Речь идет о сухой аренде на один год, опция выкупа в соглашении не прописана. Часть зарплаты 24-летнему сербскому форварду продолжит выплачивать «Реал». На следующей неделе Йович пройдет медосмотр во Флоренции.

В сезоне 2021/2022 на счету Йовича 1 гол и 3 ассиста в 19 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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Лука Йович Реал Мадрид Фиорентина трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Джанлука Ди Марцио
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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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