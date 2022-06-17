Реал попрощается с Йовичем. Форварда предложили Фиорентине

Мадридский «Реал» этим летом намерен расстаться с сербским форвардом Лукой Йовичем.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «сливочные» предложили 24-летнего футболиста «Фиорентине». Итальянский клуб готов взять футболиста в аренду.

Чтобы избавиться от Йовича, «Реал» готов частично покрывать его зарплату (6 млн евро в год).

Йович связан контрактом с «Реалом» до июня 2025 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 19 матчах за «Реал», забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Йович может перейти в «Вест Хэм».