Реал попрощается с Йовичем. Форварда предложили Фиорентине
Игрок может отправиться в аренду
Мадридский «Реал» этим летом намерен расстаться с сербским форвардом Лукой Йовичем.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, «сливочные» предложили 24-летнего футболиста «Фиорентине». Итальянский клуб готов взять футболиста в аренду.
Чтобы избавиться от Йовича, «Реал» готов частично покрывать его зарплату (6 млн евро в год).
Йович связан контрактом с «Реалом» до июня 2025 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 19 матчах за «Реал», забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Йович может перейти в «Вест Хэм».
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