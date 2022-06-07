Англия07 июня 2022, 09:59 |
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Йович может перейти в Вест Хэм
24-летний серб не смог заиграть в «Реале»
07 июня 2022, 09:59 |
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Английский «Вест Хэм» намерен предпринять попытку подписать нападающего «Реала» Луку Йовича в летнее трансферное окно.
«Молотобойцы» пытались приобрести 24-летнего серба прошлым летом, но безуспешно.
Йович связан контрактом с «Реалом» до июня 2025 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 19 матчах за «Реал», забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
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