ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о подписании двух легионеров

Полтавская «Ворскла» объявила о подписании двух игроков албанской «Тираны» – Тауланта Сефери и Ардита Толи.

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Сефери играет на позиции форварда и имеет два гражданства – Албании и Северной Македонии.

Толи – албанский полузащитник. Обоим игрокам по 25 лет, за полтавчан они успели дебютировать в УПЛ в матче с «Зарей» (1:3).