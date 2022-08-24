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Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 16:19 | Обновлено 24 августа 2022, 16:32
698
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о подписании двух легионеров

Таулант Сефери и Ардит Толи стали новобранцами полтавчан

24 августа 2022, 16:19 | Обновлено 24 августа 2022, 16:32
698
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о подписании двух легионеров
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» объявила о подписании двух игроков албанской «Тираны» – Тауланта Сефери и Ардита Толи.

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Сефери играет на позиции форварда и имеет два гражданства – Албании и Северной Македонии.

Толи – албанский полузащитник. Обоим игрокам по 25 лет, за полтавчан они успели дебютировать в УПЛ в матче с «Зарей» (1:3).

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Таулант Сефери Ардит Толи Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ
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Источник ФК Ворскла
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