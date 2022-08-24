Украина. Премьер лига24 августа 2022, 16:19 | Обновлено 24 августа 2022, 16:32
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ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о подписании двух легионеров
Таулант Сефери и Ардит Толи стали новобранцами полтавчан
24 августа 2022, 16:19 | Обновлено 24 августа 2022, 16:32
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Полтавская «Ворскла» объявила о подписании двух игроков албанской «Тираны» – Тауланта Сефери и Ардита Толи.
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Сефери играет на позиции форварда и имеет два гражданства – Албании и Северной Македонии.
Толи – албанский полузащитник. Обоим игрокам по 25 лет, за полтавчан они успели дебютировать в УПЛ в матче с «Зарей» (1:3).
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