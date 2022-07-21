ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал двух защитников

Клуб УПЛ «Минай» объявил о подписании защитников Богдана Чуева и Тараса Дмитрука.

22-летний Чуев получил контракт на два года. Ранее он выступал за «Ворсклу», «Горняк-Спорт» и юношеские команды «Динамо».

22-летний Дмитрук получил контракт на три сезона. Ранее играл за «Ворсклу».