Украина. Премьер лига21 июля 2022, 18:10 |
675
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал двух защитников
Команду усилили Чуев и Дмитрук
21 июля 2022, 18:10 |
675
0
Клуб УПЛ «Минай» объявил о подписании защитников Богдана Чуева и Тараса Дмитрука.
22-летний Чуев получил контракт на два года. Ранее он выступал за «Ворсклу», «Горняк-Спорт» и юношеские команды «Динамо».
22-летний Дмитрук получил контракт на три сезона. Ранее играл за «Ворсклу».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 июля 2022, 22:55 25
Победитель противостояния определится через неделю
Футбол | 21 июля 2022, 17:03 0
Боль и Яцык вернулись в юношескую команду
Футбол | 21.07.2022, 03:15
Футбол | 21.07.2022, 14:08
Футбол | 21.07.2022, 11:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.07.2022, 23:23 9
19.07.2022, 22:50 4
21.07.2022, 12:00 2
19.07.2022, 20:04
20.07.2022, 18:56
21.07.2022, 03:31
20.07.2022, 16:59
21.07.2022, 07:59 24