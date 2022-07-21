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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал двух защитников
Украина. Премьер лига
21 июля 2022, 18:10 |
675
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал двух защитников

Команду усилили Чуев и Дмитрук

21 июля 2022, 18:10 |
675
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал двух защитников
fcminaj.com. Богдан Чуев

Клуб УПЛ «Минай» объявил о подписании защитников Богдана Чуева и Тараса Дмитрука.

22-летний Чуев получил контракт на два года. Ранее он выступал за «Ворсклу», «Горняк-Спорт» и юношеские команды «Динамо».

22-летний Дмитрук получил контракт на три сезона. Ранее играл за «Ворсклу».

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Источник ФК Минай
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