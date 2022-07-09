Украина. Премьер лига09 июля 2022, 15:30 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала бразильского защитника
Филипе усилит команду Виктора Скрипника
09 июля 2022, 15:30 |
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«Ворскла» официально сообщила о подписании правого защитника Филипе. Контракт с 26-летним бразильцем рассчитан на два года, он будет выступать под 95-м номером.
Предыдущим клубом Филипе был «Гремио Новоризонтино». Ранее защитник также выступал за «Сантос», «Оэсте», «Гуарани», «Диадему» и «Вила Нову».
Вчера «Ворскла» подписала Дениса Олейника.
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