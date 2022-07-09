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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала бразильского защитника
Украина. Премьер лига
09 июля 2022, 15:30 |
342
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала бразильского защитника

Филипе усилит команду Виктора Скрипника

09 июля 2022, 15:30 |
342
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала бразильского защитника
ФК Ворскла

«Ворскла» официально сообщила о подписании правого защитника Филипе. Контракт с 26-летним бразильцем рассчитан на два года, он будет выступать под 95-м номером.

Предыдущим клубом Филипе был «Гремио Новоризонтино». Ранее защитник также выступал за «Сантос», «Оэсте», «Гуарани», «Диадему» и «Вила Нову».

Вчера «Ворскла» подписала Дениса Олейника.

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Источник ФК Ворскла
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