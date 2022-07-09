ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала бразильского защитника

«Ворскла» официально сообщила о подписании правого защитника Филипе. Контракт с 26-летним бразильцем рассчитан на два года, он будет выступать под 95-м номером.

Предыдущим клубом Филипе был «Гремио Новоризонтино». Ранее защитник также выступал за «Сантос», «Оэсте», «Гуарани», «Диадему» и «Вила Нову».

Вчера «Ворскла» подписала Дениса Олейника.