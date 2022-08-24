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Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 11:42 | Обновлено 24 августа 2022, 11:45
1252
2

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист представил сразу девять новичков

Среди них есть и один легионер

24 августа 2022, 11:42 | Обновлено 24 августа 2022, 11:45
1252
2
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист представил сразу девять новичков
ФК Металлист

Харьковский «Металлист» на своем официальном сайте представил девять новых футболистов, которые помогут команде в сезоне УПЛ 2022/23.

Харьковчане подписали сразу двух голкиперов – 20-летнего Мирослава Зновенко, который ранее выступал в академии «Зари», «Металлиста» и «Днепра-1», и 23-летнего Ореста Костика, который является экс-игроком «Вереса», тернопольской «Нивы» и «Львова».

Новичком команды также стал защитник Александр Каплиенко, который последний сезон провел в латвийской «Ауде».

Состав «Металлиста» пополнили и вингеры – Дмитрий Коркишко из «Актобе» и Даниил Кныш из «Миная». Они, как и бывший полузащитник «Вереса» Сергей Панасенко, присоединились к команде еще в прошлом месяце.

Кроме украинцев есть и один легионер - игрок национальной сборной ДР Конго Симон Памбу, ранее выступавший за «Реджину», «Гренобль», «Газ-Метан» и словацкий «ДАК».

Украинский хавбек Максим Багачанский прошлый сезон провел в ФК «Волчанск», а форвард Максим Прядун – в «Олимпике».

Отметим, что свой первый матч в новом сезоне «Металлист» проведет против львовского «Руха» 24 августа в 15:00 по Киеву.

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Источник ФК Металлист
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Комментарии 2
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Kain_X_Rain
Всегда на севере,всегда в фан,не пропускал не одного матча, после новости о возрождении воспрял духом и ждал новый сезон.Пришла война и показала кто есть кто...но как и раньше - Верим в команду - Первая столица.
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0
Віталій Ткачук
Десь подівся дурник, який постійно писав що Металіст чуть не ЛЧ виграє). Бачите кого підписують. Навіть якийсь чувак з "газмяса" є).
 
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-2
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