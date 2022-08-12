Украина. Премьер лига12 августа 2022, 21:48 |
655
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера перешел в Сабаил
Максим Чех проведет ближайший сезон в Азербайджане
12 августа 2022, 21:48 |
655
0
23-летний опорный полузащитник «Шахтера» Максим Чех продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана.
Об аренде украинского футболиста объявил «Сабаил». Договор рассчитан до конца сезона-2022/23.
С 2019 года Чех на правах аренды выступал за «Мариуполь», а после прихода на пост главного тренера «Шахтера» Игора Йовичевича был в тренировочном лагере «горняков» в составе первой команды.
Напомним, Чех является победителем чемпионата мира-2019 U-20 в составе юношеской сборной Украины.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 12 августа 2022, 06:23 27
Неужели Василий ничему не научился? Опять наступает на те же грабли?
Футбол | 12 августа 2022, 16:52 25
Но решение принято
Футбол | 12.08.2022, 16:20
Бокс | 12.08.2022, 11:45
Футбол | 12.08.2022, 16:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.08.2022, 18:32 3
11.08.2022, 10:15 24
12.08.2022, 04:04 2
10.08.2022, 17:13 1
Бокс
12.08.2022, 07:55 1
11.08.2022, 16:06
12.08.2022, 09:25 47