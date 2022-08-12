ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера перешел в Сабаил

23-летний опорный полузащитник «Шахтера» Максим Чех продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана.

Об аренде украинского футболиста объявил «Сабаил». Договор рассчитан до конца сезона-2022/23.

С 2019 года Чех на правах аренды выступал за «Мариуполь», а после прихода на пост главного тренера «Шахтера» Игора Йовичевича был в тренировочном лагере «горняков» в составе первой команды.

Напомним, Чех является победителем чемпионата мира-2019 U-20 в составе юношеской сборной Украины.