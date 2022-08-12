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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера перешел в Сабаил
Украина. Премьер лига
12 августа 2022, 21:48 |
655
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера перешел в Сабаил

Максим Чех проведет ближайший сезон в Азербайджане

12 августа 2022, 21:48 |
655
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера перешел в Сабаил
ФК Сабаил. Максим Чех

23-летний опорный полузащитник «Шахтера» Максим Чех продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана.

Об аренде украинского футболиста объявил «Сабаил». Договор рассчитан до конца сезона-2022/23.

С 2019 года Чех на правах аренды выступал за «Мариуполь», а после прихода на пост главного тренера «Шахтера» Игора Йовичевича был в тренировочном лагере «горняков» в составе первой команды.

Напомним, Чех является победителем чемпионата мира-2019 U-20 в составе юношеской сборной Украины.

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Источник ФК Сабаил
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