ОФИЦИАЛЬНО. Зоря подписала воспитанника Шахтера

Луганская «Заря» сообщила о подписании защитника Богдана Бутко. Срок контракта – 1 год.

Богдан является воспитанником донецкого «Шахтера», где и начал свою карьеру. В общем, за клуб из Донецка он сыграл 64 матча. Забил один гол и отдал 13 голевых передач.

Наибольшее количество поединков за один клуб Богдан провел пока за «Мариуполь» - 94 игры (2 гола и 2 передачи).

В свое время играл за сборные Украины всех возрастов. Вместе с U-19 становился чемпионом Европы (2019). За национальную команду страны Богдан отыграл 32 поединка.

Трижды Богдан Бутко выигрывал чемпионат и Кубок Украины вместе с «Шахтером».

Последним клубом Бутко был турецкий «Эрзурумспор», за который Бутко провел 10 игр.