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Украина. Премьер лига
06 сентября 2022, 16:33 | Обновлено 06 сентября 2022, 16:35
1224
3

ОФИЦИАЛЬНО. Зоря подписала воспитанника Шахтера

Трудовое соглашение с Богданом Бутко рассчитано на один год

06 сентября 2022, 16:33 | Обновлено 06 сентября 2022, 16:35
1224
3
ОФИЦИАЛЬНО. Зоря подписала воспитанника Шахтера
ФК Заря Луганск. Богдан Бутко

Луганская «Заря» сообщила о подписании защитника Богдана Бутко. Срок контракта – 1 год.

Богдан является воспитанником донецкого «Шахтера», где и начал свою карьеру. В общем, за клуб из Донецка он сыграл 64 матча. Забил один гол и отдал 13 голевых передач.

Наибольшее количество поединков за один клуб Богдан провел пока за «Мариуполь» - 94 игры (2 гола и 2 передачи).

В свое время играл за сборные Украины всех возрастов. Вместе с U-19 становился чемпионом Европы (2019). За национальную команду страны Богдан отыграл 32 поединка.

Трижды Богдан Бутко выигрывал чемпионат и Кубок Украины вместе с «Шахтером».

Последним клубом Бутко был турецкий «Эрзурумспор», за который Бутко провел 10 игр.

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Источник ФК Заря
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Комментарии 3
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roman75zpr
Теперь в сборную путь закрыт, как бы хорошо не играл... Вот если бы в Динамо или Шахтёр, даже на лавке сидеть, вот тогда шансы бы увеличились для вызова в сборную
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