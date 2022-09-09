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Украина. Премьер лига
09 сентября 2022, 21:29 | Обновлено 09 сентября 2022, 21:30
449
1

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Максима Белого

Одесситы подписали защитника «Руха»

09 сентября 2022, 21:29 | Обновлено 09 сентября 2022, 21:30
449
1
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Максима Белого
ФК Черноморец

«Черноморец» официально сообщил о подписании защитника «Руха» Максима Белого. Условия трансфера и сроки контракта не сообщаются.

Сегодня утром «Черноморец» уже намекал на подписание Белого. Ранее 32-летний защитник также выступал за «Сталь», «Зарю», «Хайдук», «Анжи» и «Мариуполь».

Завтра, 10 сентября «Черноморец» в четвертом туре УПЛ сыграет с «Шахтером».

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Источник ФК Черноморец
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Комментарии 1
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Віталій Ткачук
Навіщо? Ну що може дати цей гравець клубу? А потім ми  дивуємось, що наші команди не можуть в умовної Університаті виграти.
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