Украина. Премьер лига09 сентября 2022, 21:29 | Обновлено 09 сентября 2022, 21:30
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Максима Белого
Одесситы подписали защитника «Руха»
09 сентября 2022, 21:29 | Обновлено 09 сентября 2022, 21:30
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«Черноморец» официально сообщил о подписании защитника «Руха» Максима Белого. Условия трансфера и сроки контракта не сообщаются.
Сегодня утром «Черноморец» уже намекал на подписание Белого. Ранее 32-летний защитник также выступал за «Сталь», «Зарю», «Хайдук», «Анжи» и «Мариуполь».
Завтра, 10 сентября «Черноморец» в четвертом туре УПЛ сыграет с «Шахтером».
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Навіщо? Ну що може дати цей гравець клубу? А потім ми дивуємось, що наші команди не можуть в умовної Університаті виграти.
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