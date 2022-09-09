ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Максима Белого

«Черноморец» официально сообщил о подписании защитника «Руха» Максима Белого. Условия трансфера и сроки контракта не сообщаются.

Сегодня утром «Черноморец» уже намекал на подписание Белого. Ранее 32-летний защитник также выступал за «Сталь», «Зарю», «Хайдук», «Анжи» и «Мариуполь».

Завтра, 10 сентября «Черноморец» в четвертом туре УПЛ сыграет с «Шахтером».