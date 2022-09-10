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Шахтер Донецк
10.09.2022, FT 2 : 1
Черноморец
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Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 17:04 | Обновлено 10 сентября 2022, 19:17
17710
34

Шахтер – Черноморец – 2:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

10 сентября 2022, 17:04 | Обновлено 10 сентября 2022, 19:17
17710
34
Шахтер – Черноморец – 2:1. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Шахтер» – «Черноморец» - 2:1

Швед, 74, Траоре, 90+6 – Брагару, 10

Траоре, 90+3 – Селин, 26, Наумец, 30, Гладкий, 61, Фили, 80, Салюк, 90+2

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля – Степаненко – Петряк (Траоре, 46), Джурасек (Судаков, 64), Бондаренко (Сикан, 64), Зубков (Очеретько, 64) – Швед (Тейлор, 90).

Запасные: Шевченко, Пятов, Бондарь, Крыськив, Топалов, Очеретько, Кулаков.

«Черноморец»: Непогодов – Селин, Ермаков, Джеймс, Путря (Салюк, 87) – Плакса, Политило, Бобко – Брагару (Юсов, 86), Гладкий, Наумец (Штогрин, 75).

Запасные: Паст, Варакута, Суханов, Бадибанга, Белый, Кузык, Фили, Войтиховский, Литвиненко.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Наши оценки:

«Шахтер» (замены): Траоре – 6,5, Сикан – 6,0, Очеретько – 6,5, Судаков – 6,5, Тейлор – б/о.

«Черноморец» (замены): Фили – 5,5, Штогрин – б/о, Юсов – б/о, Салюк – б/о.

В субботу, 10-го сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 17:00.

Коллектив Игора Йовичевича порадовал украинских болельщиков предельно успешным выступлением в первом матче на международной арене в этом сезоне, обыграв немецкий «РБ Лейпциг» на чужом поле (4:1). Этот результат можно расценивать как сенсацию, но если он в итоге не будет подкреплен удачными матчем на внутренней арене против «моряков», то перед встречей против шотландского «Селтика» появится много вопросов. «Черноморец» под руководством Романа Григорчука еще не побеждал в этом сезоне, однако опытный специалист точно знает, как доставить хлопоты чемпионам страны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Черноморец». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 34
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Gargantua
это вам не Лейпциг, тут играть надо
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+5
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Хутин Пуйло
Все как обычно. +6 минут до победного гола, странно, что не +15 на всякий случай... И еще не факт, что не из офсайда
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+4
Gargantua
очень хорош Брагару. Видно, что он лидер команды и его ищут глазами другие игроки когда получают мяч. Не боится идти в обыгрыш и получается.
Не плохо смотрятся Наумец и Плакса.
А так конечно команда у Григорчука слабенькая по индивидуальностям. 
Но игру ведет за счет дисциплины и движения. Шахтер вообще жалок.
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+4
Gargantua
Реальный шанс у Одессы забить второй.
А ШД после пропущеного не создал вообще ничего.
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+4
Gargantua
как и в предыдущих матчах ШД абсолютно беспомощен в позиционной атаке.
Матч с Лейпцигом, когда ШД поставил автобус и дождался детских ошибок немцев, создал некую иллюзию благополучия, но на самом деле все достаточно печально. Не лучше чем у ДК. 
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+4
CheMP
хороший матч. жаль
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+3
Andrey
Давай Чорноморець вперед, тільки перемога!
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+3
Gargantua
фортуну никто не отменял, хотя результат не справедлив
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+2
Gargantua
в конце конечно Одесса низко села, отбиваются. Но похоже выстоят.
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+1
Владислав Рейский
Вообще ещё чудо шо чемп наш недобитый живой, исходя из того что война идет
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+1
Владислав Рейский
Не привычно шо вместо обезьянника теперь шахта украинская играет
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+1
Фанькин кот
Чудеса и только! Не удивлюсь, если Шахта сейчас проиграет, а в сл. игре разнесёт Селтик.
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Gargantua
лучше бы Динамо купило Брагару а не Кабаева
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0
Показать Скрыть 9 ответов
Спец_лавочник
А где смотреть это, что за дела? Скиньте мне 100 гривасиков на подписку братья кроты
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Спец_лавочник
Йововича в отставку!!!!
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Спец_лавочник
Гол
Ответить
-1
Спец_лавочник
С детства за ржавых, люблю апельсины
Ответить
-1
Maks_krot
Побеждает сильнейший!!!Молодцы!!!
Ответить
-3
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