ЙОВИЧЕВИЧ: «Матч с Черноморцем мы ломали за счет характера»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился мыслями после победы над «Черноморцем» (2:1).

– Мистер, после победы в матче Лиги чемпионов как настраивали команду на сегодняшнюю игру?

– Команда и тренерский штаб осознавали, что будет тяжело после такого эмоционально и физически изнурительного матча Лиги чемпионов играть в УПЛ. И сегодня получился действительно сложный поединок, который мы ломали за счет характера. Сражались, хоть и не было у нас столько эмоций и агрессивности, особенно на втором мяче в центре поля в первом тайме. «Черноморец» вышел очень заряженным: видно было их агрессивное отношение к матчу, и они нас переигрывали по эмоциям, скажем так. Атипичный футбол: персонально один в один по всему полю – такое очень мало команд практикует. Поэтому мы сделали определенную коррекцию в перерыве. Но если бы с первого момента Вани Петряка забили гол, то такие матчи выигрываются с еще большим счетом. Я уверен, что так и было бы, потому что это дает уверенность и эмоции, нужные для результата. Должен отметить хорошую команду «Черноморца», хорошего тренера. И сегодня нам действительно коллективный донецкий шахтерский характер помог выиграть очень и очень тяжелый матч. Это важные три очка для нас. Теперь можем немного восстановиться и с полной концентрацией готовиться к игре с «Селтиком».

– Вы говорите, что после перерыва были коррективы. Что именно хотели изменить?

– Реагировать больше на игру один в один. Потому что действительно в УПЛ мало кто так играет, как «Черноморец». Сложно адаптироваться. Было бы легче, если бы мы готовились так же, как «Черноморец» – в обычном микроцикле. Тогда мы были бы свежее, было бы больше ротации, смены позиций, была бы лучше игра в дриблинге, один в один. Было бы больше креативности, ведь на 100 процентов, когда более свежая голова, ты быстрее принимаешь решения. Но в перерыве внесли несколько коррективов по позициям футболистов. Вышел Лассина Траоре как форвард, на которого идет мяч, и он очень хорошо цепляется спиной, чем намного облегчает игру команды и придает ей уверенности. Мы «копали-копали» – и забили один, забили второй мяч вполне заслуженно, но могу отметить, что это не была хорошая игра. Это надо признать. Однако иногда, когда играешь не очень хорошо, но побеждаешь, то это тоже очень важный компонент характера. Не всегда на классе можешь обыграть кого-то, когда не идет, когда не получается, но ты веришь и сражаешься до конца – это дало нам сегодня позитивный результат. И с «Кривбассом», и с «Рухом» в меньшинстве не была настолько яркой игра, как был больше такой «бандюганский» настрой. А потом Бог наградит за весь тот труд.

– У команды плотный график, сейчас будет матч с «Селтиком». Достаточно ли времени, чтобы перезагрузиться и быть готовыми?

– Это совсем другие эмоции. Очень хороший оппонент с очень хорошими игроками, командными действиями. Сегодня уже переключаемся на «Селтик». Игроки хотят специально смотреть полностью матч и глубоко погрузиться. Я запрещал футболистам думать о «Селтике», но, знаете, они молодые пацаны, мы молодая команда, и не специально, а где-то в подсознании они думают о том, что через четыре дня есть матч в Лиге чемпионов. И, возможно, где-то они разделили концентрацию на сегодняшнюю игру. Не могу их ни в чем упрекнуть – это нормальный процесс. А мы должны научить их, когда строим команду, что после ЛЧ и выплеска энергии надо уметь на таком же высоком уровне играть в чемпионате. УПЛ – основа нашего процесса, потому что это марафон, стабильность, эмоциональное равновесие. И я прошу команду, чтобы она все время играла регулярно и стабильно. Тогда сможем сказать, что у нас есть команда, которая может достичь самых высоких целей.