10.09.2022, FT 2 : 1
Украина. Премьер лига10 сентября 2022, 19:28 |
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Шахтер - Черноморец - 2:1. А был ли офсайд? Видео голов и обзор матча
Драматичная победа команды Йовичевича
10 сентября 2022, 19:28 |
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«Шахтер» в матче чемпионата Украины обыграл «Черноморец» со счетом 2:1, а решающий гол команда Игора Йовичевича забила на 96-й минуте.
При этом есть вопросы по поводу возможного офсайда у Лассины Траоре.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (Шахтер Донецк).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Швед (Шахтер Донецк).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Брагару (Черноморец).
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Давайте тогда мусолить почему не дали пеналь за руку когда Мартинесу из МЮ дали вообще за попадание от бедра в руку когда игрок в прыжке отворачивался от удара