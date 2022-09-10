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  4. Шахтер - Черноморец - 2:1. А был ли офсайд? Видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
10.09.2022, FT 2 : 1
Черноморец
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Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 19:28 |
1435
2

Шахтер - Черноморец - 2:1. А был ли офсайд? Видео голов и обзор матча

Драматичная победа команды Йовичевича

10 сентября 2022, 19:28 |
1435
2
Шахтер - Черноморец - 2:1. А был ли офсайд? Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер

«Шахтер» в матче чемпионата Украины обыграл «Черноморец» со счетом 2:1, а решающий гол команда Игора Йовичевича забила на 96-й минуте.

При этом есть вопросы по поводу возможного офсайда у Лассины Траоре.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (Шахтер Донецк).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Швед (Шахтер Донецк).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Брагару (Черноморец).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Andrey
Судя ху.ло!
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veter
Что тут разбирать если при отсутствии ВАР всё на усмотрение арбитра как и было доВАРовую эру
Давайте тогда мусолить почему не дали пеналь за руку когда  Мартинесу из МЮ дали вообще за попадание от бедра в руку когда игрок в прыжке отворачивался от удара
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