Удивительный фарт! Шахтер вырвал победу над Черноморцем

После того, как донецкий «Шахтер» сенсационно разгромил немецкий «РБ Лейпциг» (4:1) в гостевом поединке первого тура группового раунда Лиги чемпионов, казалось, что в матче национального первенства против одесского «Черноморца» у «горняков» не должно возникнуть проблем. Тем более «моряки» в предыдущих трех поединках не знали вкуса побед, да и забить смогли всего один мяч.

И команда Игора Йовичевича имела отличную возможность повести в счете уже в дебюте встречи. На 4-й минуте Богдан Михайличенко прострелом с левого фланга нашел перед вратарской зоной свободного Ивана Петряка, но тот упустил стопроцентный голевой момент, запустив в одно касание мяч выше ворот.

А вскоре в очередной раз сработало всем известное футбольное правило: не забиваешь ты – забивают тебе. На 10-й минуте Владислав Наумец классной передачей нашел Максима Брагару на входе в левый фланг штрафной, и тот после смещения в центр и небольшой обработки мяча точно пробил в дальний от себя угол.

После этого одесситы начали еще больше играть от обороны, с расчетом на контратаки. «Шахтеру» было необходимо идти всеми силами вперед, чтобы отыграться. Но в первом тайме одолеть насыщенную защиту соперника дончанам не удалось, на перерыв команды ушли при счете 0:1 на табло.

ФК Шахтер Донецк

На второй тайм главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич выпустил второго форварда: Лассина Траоре заменил Ивана Петряка, ставшего антигероем своей команды в первой половине игры. И с выходом буркинского нападающего дела «горняков» в атаке заметно улучшились, работы у вратаря одесситов Дмитрия Непогодова стало значительно больше.

Траоре несколько раз оказывался на ударной позиции и классно пробивал, однако к успеху его попытки не привели: в одном из эпизодов Непогодову удалось перевести мяч в штангу, в других Лассине не хватало точности. Чем меньше оставалось времени до конца, тем больше «Шахтеру» приходилось рисковать, и тут уже у «Черноморца» получалось проводить неплохие контратаки.

Опытнейший нападающий Александр Гладкий, ранее выступавший за «горняков», пытался отличиться в воротах своей бывшей команды, однако сделать это ему на 67-й минуте помешал Анатолий Трубин, парировавший очень мощный удар. А после того, как Роман Григорчук решил заменить Гладкого, «Черноморец» пропустил.

Марьян Швед, сделавший на этой неделе дубль в поединке против немецких «быков», в очередной раз проявил свои бомбардирские качества. За 16 минут до конца основного времени 25-летний форвард откликнулся на подачу Богдана Михайличенко в центре штрафной площади и эффективно пробил головой, заставив Непогодова капитулировать.

В компенсированное время донецкий коллектив пошел на финальный штурм и, не без доли везения, добился своего. Олег Очеретько решился на удар из-за пределов штрафной площади, мяч зацепил защитника одесситов, сменил траекторию и влетел в сетку ворот.

2:1 – «горняки» одержали волевую победу и возглавили турнирную таблицу УПЛ, набрав за 4 тура 10 очков. «Черноморец» потерпел второе поражение в чемпионате и с двумя баллами пока не может бороться за столь желанную в Одессе зону еврокубков.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Шахтер» – «Черноморец» - 2:1

Швед, 74, Траоре, 90+6 – Брагару, 10

Траоре, 90+3 – Селин, 26, Наумец, 30, Гладкий, 61, Фили, 80, Салюк, 90+2

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля – Степаненко – Петряк (Траоре, 46), Джурасек (Судаков, 64), Бондаренко (Сикан, 64), Зубков (Очеретько, 64) – Швед (Тейлор, 90).

«Черноморец»: Непогодов – Селин, Ермаков, Джеймс, Путря (Салюк, 87) – Плакса, Политило, Бобко – Брагару (Юсов, 86), Гладкий, Наумец (Штогрин, 75).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 14 (8) – 6 (4)

Угловые: 5 – 1

Оффсайды: 2 – 1.

ШАХТЕР - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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