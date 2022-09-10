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Шахтер Донецк
10.09.2022, FT 2 : 1
Черноморец
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10 сентября 2022, 19:01 | Обновлено 10 сентября 2022, 19:16
4930
31

Удивительный фарт! Шахтер вырвал победу над Черноморцем

Команда Игоря Йовичевича забила решающий мяч на последних секундах

10 сентября 2022, 19:01 | Обновлено 10 сентября 2022, 19:16
4930
31
Удивительный фарт! Шахтер вырвал победу над Черноморцем
ФК Шахтер Донецк

После того, как донецкий «Шахтер» сенсационно разгромил немецкий «РБ Лейпциг» (4:1) в гостевом поединке первого тура группового раунда Лиги чемпионов, казалось, что в матче национального первенства против одесского «Черноморца» у «горняков» не должно возникнуть проблем. Тем более «моряки» в предыдущих трех поединках не знали вкуса побед, да и забить смогли всего один мяч.

И команда Игора Йовичевича имела отличную возможность повести в счете уже в дебюте встречи. На 4-й минуте Богдан Михайличенко прострелом с левого фланга нашел перед вратарской зоной свободного Ивана Петряка, но тот упустил стопроцентный голевой момент, запустив в одно касание мяч выше ворот.

А вскоре в очередной раз сработало всем известное футбольное правило: не забиваешь ты – забивают тебе. На 10-й минуте Владислав Наумец классной передачей нашел Максима Брагару на входе в левый фланг штрафной, и тот после смещения в центр и небольшой обработки мяча точно пробил в дальний от себя угол.

После этого одесситы начали еще больше играть от обороны, с расчетом на контратаки. «Шахтеру» было необходимо идти всеми силами вперед, чтобы отыграться. Но в первом тайме одолеть насыщенную защиту соперника дончанам не удалось, на перерыв команды ушли при счете 0:1 на табло.

ФК Шахтер Донецк

На второй тайм главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич выпустил второго форварда: Лассина Траоре заменил Ивана Петряка, ставшего антигероем своей команды в первой половине игры. И с выходом буркинского нападающего дела «горняков» в атаке заметно улучшились, работы у вратаря одесситов Дмитрия Непогодова стало значительно больше.

Траоре несколько раз оказывался на ударной позиции и классно пробивал, однако к успеху его попытки не привели: в одном из эпизодов Непогодову удалось перевести мяч в штангу, в других Лассине не хватало точности. Чем меньше оставалось времени до конца, тем больше «Шахтеру» приходилось рисковать, и тут уже у «Черноморца» получалось проводить неплохие контратаки.

Опытнейший нападающий Александр Гладкий, ранее выступавший за «горняков», пытался отличиться в воротах своей бывшей команды, однако сделать это ему на 67-й минуте помешал Анатолий Трубин, парировавший очень мощный удар. А после того, как Роман Григорчук решил заменить Гладкого, «Черноморец» пропустил.

Марьян Швед, сделавший на этой неделе дубль в поединке против немецких «быков», в очередной раз проявил свои бомбардирские качества. За 16 минут до конца основного времени 25-летний форвард откликнулся на подачу Богдана Михайличенко в центре штрафной площади и эффективно пробил головой, заставив Непогодова капитулировать.

В компенсированное время донецкий коллектив пошел на финальный штурм и, не без доли везения, добился своего. Олег Очеретько решился на удар из-за пределов штрафной площади, мяч зацепил защитника одесситов, сменил траекторию и влетел в сетку ворот.

2:1 – «горняки» одержали волевую победу и возглавили турнирную таблицу УПЛ, набрав за 4 тура 10 очков. «Черноморец» потерпел второе поражение в чемпионате и с двумя баллами пока не может бороться за столь желанную в Одессе зону еврокубков.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Шахтер» – «Черноморец» - 2:1

Швед, 74, Траоре, 90+6 – Брагару, 10

Траоре, 90+3 – Селин, 26, Наумец, 30, Гладкий, 61, Фили, 80, Салюк, 90+2

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля – Степаненко – Петряк (Траоре, 46), Джурасек (Судаков, 64), Бондаренко (Сикан, 64), Зубков (Очеретько, 64) – Швед (Тейлор, 90).

«Черноморец»: Непогодов – Селин, Ермаков, Джеймс, Путря (Салюк, 87) – Плакса, Политило, Бобко – Брагару (Юсов, 86), Гладкий, Наумец (Штогрин, 75).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 14 (8) – 6 (4)
Угловые: 5 – 1
Оффсайды: 2 – 1.

ШАХТЕР - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (Шахтер Донецк).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Швед (Шахтер Донецк).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Брагару (Черноморец).
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Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 31
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mayakovskiy1
Шахта выиграла, русня бежит. Отличный день
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+8
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Maks_krot
Фаршисты слюнявые так получают пи....ды,и бегут по всем фронтам  они хотят сделать жесты доброй воли до границ 2014 года , готовьтесь пацаны может скоро будете играть на Донбасс Арене 
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+6
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Злий Глобинець
А чого тільки "фарт"? А наполегливість, воля до перемоги, боротьба до останньої секунди? Не опустили руки - от і виграли.
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+5
Весняна Сова
Модна казати що вiдскок, Але ж 2гий тайм був повним домiнуванням, що змусив Чорноморець сiсти. 
Коли гравцi бiгуть , то на патрuотичнiй нотi - результат прийде. 
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+2
OKs100
Швед своей игрой уже поднял свою стоимость на 100-200 тысяч.
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+1
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romanchik.8409
Не было офсайда..Есть скрин в момент удара мяча
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+1
avk2307
Но заметьте стоп кадра Траоре не в офсайде не показали нам. Кто делает трансляцию?
Там и игру рукой Очеретько кАнал футбол бы рассмотрел, а офсайд тем более.
Но ладно,военное время... 
Хотя хотелось бы увидеть
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0
u6464u
гарна гра від обох команд,дякую одеситам що не виставили автобус а грали в футбол, ну а от фарта ніхто не застрахован, Шахту з перемогою але гру потрібно покращувати .
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0
avk2307
Игра ничейная. Случай помог,но везет же
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0
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Maks_krot
Отличная боевая победа !!!!Молодцы !!!!!Заслужил сегодня Шахтер победу ,ну и фарт был на старое сильнейших 
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0
Mika Moroz
Где вар !?? Офсайд же явный у траоре
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-1
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etorfine
Десь всрався один сурок, або навіть два
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-2
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alekos59
Григорчук !!! Доколе ??? Ви моряки чи утопленики з разбитого корыта??? Гроши забрав, команду не зробив. Позорняки! 
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-14
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