То, что сотворил «Шахтер» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, обыграв на выезде «Лейпциг» со счетом 4:1, наверняка стало неожиданностью для многих любителей футбола в нашей стране, да и не только. Но время идет своим чередом, тот результат уже остался в прошлом, а впереди у горняков матч 4-го тура чемпионата Украины, в котором подопечные Игоря Йовичевича встретятся с одесским «Черноморцем».

Шахтер

В отличие от еврокубкового турнира, в украинской Премьер-Лиге «Шахтер» стартовал не так ярко и уверенно. В первом туре донецкие футболисты вообще не смогли переиграть харьковский «Металлист 1925», завершив встречу вничью 0:0. А затем были две минимальные победы над «Кривбассом» и «Рухом» с одинаковым счетом 1:0. Причем в поединке с львовянами, горняки добились положительного результата, находясь почти час игрового времени в меньшинстве.

Кстати, в той игре с «Рухом» с поля был удален один из лидеров нынешнего состава «Шахтера» и, безусловно, главный творец успеха в лигочемпионовском матче в Германии Михаил Мудрик. Конечно же, его явно будет не хватать в предстоящей встрече с одесситами. Но в то же время, у Игоря Йовичевича уже есть достаточно широкий выбор исполнителей, которые могут решить этот вопрос.

Особенно помогли горнякам совсем недавние приобретения, которые состоялись либо в самый канун чемпионата страны, либо уже во время его проведения. Речь идет о Тейлоре, Петряке, Зубкове и, естественно, Шведе. Марьян тоже провел блестящий матч с «Лейпцигом» и заслужил самой высокой оценки. Теперь тренеры ждут от него такой же игры и в Премьер-Лиге.

И еще. Учитывая неудачный старт в новом чемпионате главных конкурентов «Шахтера» в борьбе за золотые медали киевских динамовцев, сейчас очень важно дончанам не терять свои очки и постараться сделать задел. Поэтому в игре с одесситами горняки, безусловно, будут играть на победу.

Черноморец

После возращения Романа Григорчука в «Черноморец», болельщики клуба, разумеется, ждут прогресса. Но пока одесситы не очень впечатляют. В трех матчах они сумели набрать всего два очка. Сперва было поражение в Киеве на стадионе им.В.Банникова от «Вереса» 0:1, а затем две ничьи – с «Металлистом 1925» на НСК «Олимпийский» 0:0 и у себя дома в Одессе на родном стадионе с «Ингульцом» 1:1. Автором единственного пока гола в составе моряков стал легионер из Канады Джейс Манджрекар.

Вообще, если говорить о нынешнем составе «Черноморца», то здесь можно отметить присутствие нескольких достаточно опытных футболистов, таких как С.Кравченко, Селин, Политыло, Гладкий, Ермаков, Бобко, Кузык, Непогодов и другие. Кстати, 34-летний вратарь одесситов уже успел себя проявить во втором туре, когда взял пенальти в игре с харьковчанами.

Вполне возможно, что именно опыт поможет одесситам успешно противостоять в матче с «Шахтером». Ведь если брать по этому показателю, то подопечные Романа Григорчука практически не уступают соперникам. Другое дело как будут выполняться требования наставника на футбольном поле и хватит ли сил у них на оба тайма? Посмотрим.

Статистика матчей

В чемпионатах Украины «Шахтер» и «Черноморец» встречались 51 раз. В 37 матчах успеха добивались футболисты из Донецка, в 7 выигрывали одесситы и еще 7 поединков завершились вничью. Последний раз соперники встречались в Одессе в прошлом сезоне 21 августа в 5-м туре. Гости победили со счетом 3:0. Голы забили Судаков, Алан Патрик и Соломон. Но действующие лица, как вы понимаете, очень изменились как в одной, так и другой команде.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Петряк, Зубков, Швед

«Черноморец»: Непогодов, Селин, Джеймс, Ермаков, Салюк, Политило, Кравченко, Плакса, Кузык, Брагару, Гладкий

Прогноз на противостояние:

После успеха в Лейпциге «Шахтер» явно на подъеме и постарается продолжить победную для себя серию. «Черноморец», конечно же, будет против этого, но пока еще видно, что команда не вышла на пик своей формы. Поэтому ставим на горняков 3:1.

10 сентября, суббота