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РБ Лейпциг
06.09.2022, FT 1 : 4
Шахтер Донецк
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06 сентября 2022, 23:53 | Обновлено 07 сентября 2022, 00:38
6050
76

Порядок бьет класс. Шахтер зрелищно разбил РБ Лейпциг

Футболисты Игоря Йовичевича успешно стартовали на международной арене

06 сентября 2022, 23:53 | Обновлено 07 сентября 2022, 00:38
6050
76
Порядок бьет класс. Шахтер зрелищно разбил РБ Лейпциг
ФК Шахтер Донецк

В Лейпциге на поле стадиона «Ред Булл Арена» донецкий «Шахтер» провел первый еврокубковый матч в нынешнем сезоне. Соперником команды Игора Йовичевича были немецкие «быки», которые по итогам прошлого сезона заняли четвертое место в Бундеслиге, а также добрались до полуфинала Лиги Европы УЕФА.

Букмекеры не верили в возможный успех «горняков», в первую очередь из-за того, что за последние полгода их состав претерпел значительных изменений, и явно не в лучшую сторону. Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину «Шахтер» покинули все легионеры, кроме Лассины Траоре, а вместо них пришли только два, да и те совершенно другого качества.

Как следствие, авторитетный портал Transfermarkt оценивает ориентировочную среднюю стоимость игроков «Лейпцига» в 7 раз выше, чем такую же у «Шахтера». Однако, как известно, деньги в футбол не играют, а потому шансы у чемпиона Украины были, и дончане сделали все возможное, чтобы увезти из Германии очки.

И поединок для подопечных Йовичевича начался очень удачно: уже на 16-й минуте Марьян Швед после удачного прессинга обокрал голкипера хозяев Петера Гулачи за пределами штрафной площади, после чего оставалось лишь точно пробить в пустые ворота с дальней дистанции, с чем новичок «Шахтера» без проблем справился, став героем первой половины матча.

Второй тайм начался для «Шахтера» неудачно. «Лейпциг», как и ожидалось, пытался отыграться и на 57-й минуте добился своего. Симакан на правом фланге штрафной завершил передачу от Собослаи, расстреляв ворота Анатолия Трубина. Однако радовались взятию ворот «быки» и их болельщики недолго.

Уже на следующей минуте украинская команда снова повела в счете. 25-летний Марьян Швед собрал в одном поединке больше везения, чем за всю карьеру до этого. Если в ситуации с первым голом он, можно сказать, воспользовался подарком от вратаря, то второй мяч Марьян забил с помощью рикошета от защитника. Кстати, для Шведа это второй матч в Лиге чемпионов, в первом он также отличился голом, но тогда выступал за шотландский «Селтик» в квалификации турнира.

На этом футболисты «Шахтера» даже не думали останавливаться. За 15 минут до конца основного времени Михаил Мудрик заставил кусать локти боссов лондонского «Арсенала», отказавшихся удовлетворить финансовые запросы «Шахтера». 21-летний вингер точно пробил в правый угол после передачи от Георгия Судакова.

«Куда уже хуже», - могли спросить немецкие болельщики после такого развития событий. Оказалось, что хуже вполне может быть! Мудрик дополнил личный актив еще одним ассистом на восстановившегося после травмы Лассину Траоре, который довел счет до разгромного.

4:1 – «Шахтер» стартовал в Лиге чемпионов с сенсационной победы и возглавил турнирную таблицу своей группы. В параллельном поединке мадридский «Реал» выиграл у шотландского «Селтика» (3:0), с которым «горняки» сыграют на следующей неделе в рамках второго тура.

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа F. 1-й тур.

«РБ Лейпциг» – «Шахтер» - 1:4

Симакан, 57 – Швед, 16, 58, Мудрик, 76, Траоре, 85

Симакан, 61 – Конопля, 50, Трубин, 60, Джурасек, 89

«РБ Лейпциг»: Гулачи – Хальстенберг (Раум, 46), Орбан, Диалло, Симакан – Шлагер (Хенрихс, 70), Лаймер (Айдара, 82) – Нкунку, Собослаи – Вернер (Форсберг, 70), Силва.

«Шахтер»: Трубин – Конопля, Матвиенко, Бондарь, Тейлор – Степаненко (Кривцов, 86) – Мудрик, Судаков, Бондаренко (Джурасек, 62), Зубков (Траоре, 70) – Швед (Петряк, 62).

Арбитр: Жоау Педру Пиньейру (Португалия).

Стадион: «Ред Булл Арена» (Лейпциг, Германия).

Удары (в створ): 12 (8) – 5 (1)
Угловые: 9 – 1
Оффсайды: 2 – 0.

РБ ЛЕЙПЦИГ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Швед (Шахтер Донецк).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Симакан (РБ Лейпциг).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Швед (Шахтер Донецк).
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Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 76
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Flashback
Неожиданно! Распиаренный Де Дзерби с кучей бразил начал с пролета Шерифу, Йовичевич с украинской основой уверенно переиграл немцев. Удачи в дальнейшем!
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+33
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Remark
Слава Украине! Шахтер просто молодца!
Сказать, что результат неожиданный - это вообще ничего не сказать.
П. С. Я в шоке.
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+28
Nordenus
Просто представьте лица бразильцев которые свалили из Шахтера
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+25
Показать Скрыть 1 ответ
romanchik.8409
Украинский Шахтёр сегодня порадовал очень!!!
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+25
ash
Виявляється, українці можуть грати в ЛЧ і перемагати!
Ответить
+24
sahka1981
Браво! Просто красунчики, дуже класний матч!
Ответить
+24
roman75zpr
Это было круто! Мягко говоря
Ответить
+21
Sunrise
Что тут скажешь? Просто невероятно! Перетерпели и продемонстрировали эталонные контры.
Великолепно! 
Ответить
+19
Lesovij7
Просто браво Шахтер, красавцы
Ответить
+17
Злий Глобинець
Супер!!!
Майже ніхто не вірив, переважна більшість дописувачів тут прогнозували розгром. І тільки ми, найвідданіші фани Шахтаря, до кінця вірили у рідну команду!
Як я писав у прогнозі на матч, Ліга Чемпіонів - то величезний стимул для молодих гравців заявити про себе на увесь футбольний світ. І сьогодні молодий оновлений Шахтар з гідність здав свій перший "екзамен"!
Вітаю всю футбольну Україну з ПЕРЕМОГОЮ!
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+16
Показать Скрыть 1 ответ
123455432
Всі гравці молодці. Весь тренерський штаб зробив велику роботу. Всі красавички. Окремо приємно за Траоре. Відновився і одразу забив гол в ЛЧ. Чудовий матч від Шахтаря
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+16
pricolist
Вгадав Шахтар із Йовічевічем, принаймі зараз він дає результат. Також приємно дивитись на молодих українських хлопців, у них горять очі. Мудрик молодчага 
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+16
maksum139
Молодці особливо Швед і Мудрик
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+14
Показать Скрыть 2 ответа
Alexander Киев
Волейбол (збірна) + баскетбол (збірна) + футбол (Шахтар) = ❤️ наші спортивні герої 🇺🇦
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+13
Показать Скрыть 1 ответ
Олег Мандрівник
Оказывается можно и из украинцев сделать команду, и без бразильцев
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+12
Cityzen83
Фантастика! Уже точно можно сказать, что в этом году одна команда в ЛЧ выступила лучше ,чем в прошлом году обе команды. И это войны не небыло. Огромнейшее спасибо за игру наша УКРАИНСКАЯ команда. Мне 3 часа назад знакомый написал вопрос - думаешь Шахта хоть очко за 6 игр возьмет ,я ответил - нет, уверен 6 пролетов. Да и вообще был уверен ,что все наши команды в этой евровесне займут последние места в группах. После этого матча я поверил в чудеса. 
Слава Україні, слава ЗСУ!!! Разом ми всіх переможемо.
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+12
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Макс Максов
Ні не розгром звичайно (як багато хто прогнозував, але в іншу сторону), але теж непогано! Всіх з перемогою, просто якісь неймовірні матчі в останні дні (у всіх видах спорту)!
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+12
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Петя Рудик
Шахтар - чемпіон! Що не говоріть.
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+12
Flashback
Третий гол - просто идеальная контратака! Может и правда Ювентус хотел Мудрика?)
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+11
Aleks04
Останні події в країні не перестають тішити. Віримо, що наступні дні потішать ще більше. Слава Україні! Слава ЗСУ!
Ответить
+10
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