Порядок бьет класс. Шахтер зрелищно разбил РБ Лейпциг

В Лейпциге на поле стадиона «Ред Булл Арена» донецкий «Шахтер» провел первый еврокубковый матч в нынешнем сезоне. Соперником команды Игора Йовичевича были немецкие «быки», которые по итогам прошлого сезона заняли четвертое место в Бундеслиге, а также добрались до полуфинала Лиги Европы УЕФА.

Букмекеры не верили в возможный успех «горняков», в первую очередь из-за того, что за последние полгода их состав претерпел значительных изменений, и явно не в лучшую сторону. Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину «Шахтер» покинули все легионеры, кроме Лассины Траоре, а вместо них пришли только два, да и те совершенно другого качества.

Как следствие, авторитетный портал Transfermarkt оценивает ориентировочную среднюю стоимость игроков «Лейпцига» в 7 раз выше, чем такую же у «Шахтера». Однако, как известно, деньги в футбол не играют, а потому шансы у чемпиона Украины были, и дончане сделали все возможное, чтобы увезти из Германии очки.

И поединок для подопечных Йовичевича начался очень удачно: уже на 16-й минуте Марьян Швед после удачного прессинга обокрал голкипера хозяев Петера Гулачи за пределами штрафной площади, после чего оставалось лишь точно пробить в пустые ворота с дальней дистанции, с чем новичок «Шахтера» без проблем справился, став героем первой половины матча.

Второй тайм начался для «Шахтера» неудачно. «Лейпциг», как и ожидалось, пытался отыграться и на 57-й минуте добился своего. Симакан на правом фланге штрафной завершил передачу от Собослаи, расстреляв ворота Анатолия Трубина. Однако радовались взятию ворот «быки» и их болельщики недолго.

Уже на следующей минуте украинская команда снова повела в счете. 25-летний Марьян Швед собрал в одном поединке больше везения, чем за всю карьеру до этого. Если в ситуации с первым голом он, можно сказать, воспользовался подарком от вратаря, то второй мяч Марьян забил с помощью рикошета от защитника. Кстати, для Шведа это второй матч в Лиге чемпионов, в первом он также отличился голом, но тогда выступал за шотландский «Селтик» в квалификации турнира.

На этом футболисты «Шахтера» даже не думали останавливаться. За 15 минут до конца основного времени Михаил Мудрик заставил кусать локти боссов лондонского «Арсенала», отказавшихся удовлетворить финансовые запросы «Шахтера». 21-летний вингер точно пробил в правый угол после передачи от Георгия Судакова.

«Куда уже хуже», - могли спросить немецкие болельщики после такого развития событий. Оказалось, что хуже вполне может быть! Мудрик дополнил личный актив еще одним ассистом на восстановившегося после травмы Лассину Траоре, который довел счет до разгромного.

4:1 – «Шахтер» стартовал в Лиге чемпионов с сенсационной победы и возглавил турнирную таблицу своей группы. В параллельном поединке мадридский «Реал» выиграл у шотландского «Селтика» (3:0), с которым «горняки» сыграют на следующей неделе в рамках второго тура.

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа F. 1-й тур.

«РБ Лейпциг» – «Шахтер» - 1:4

Симакан, 57 – Швед, 16, 58, Мудрик, 76, Траоре, 85

Симакан, 61 – Конопля, 50, Трубин, 60, Джурасек, 89

«РБ Лейпциг»: Гулачи – Хальстенберг (Раум, 46), Орбан, Диалло, Симакан – Шлагер (Хенрихс, 70), Лаймер (Айдара, 82) – Нкунку, Собослаи – Вернер (Форсберг, 70), Силва.

«Шахтер»: Трубин – Конопля, Матвиенко, Бондарь, Тейлор – Степаненко (Кривцов, 86) – Мудрик, Судаков, Бондаренко (Джурасек, 62), Зубков (Траоре, 70) – Швед (Петряк, 62).

Арбитр: Жоау Педру Пиньейру (Португалия).

Стадион: «Ред Булл Арена» (Лейпциг, Германия).

Удары (в створ): 12 (8) – 5 (1)

Угловые: 9 – 1

Оффсайды: 2 – 0.

РБ ЛЕЙПЦИГ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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