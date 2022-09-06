РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов
6 сентября в 22:00 в матче 1-го тура Лиги чемпионов играют «РБ Лейпциг» и «Шахтер».
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Матч проходит в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». В группе F также играют «Селтик» и «Реал» Мадрид.
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Состав «Шахтера»: Трубин, Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Швед, Мудрик, Зубков.
Запас: Шевченко, Пятов, Кривцов, Михайличенко, Козик, Крыськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Траоре, Сикан.
РБ Лейпциг – Шахтер. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Марьян Швед, 16 мин
ГОЛ! 1:1. Мохамед Симакан, 57 мин.
ГОЛ! 1:2. Марьян Швед, 58 мин.
ГОЛ! 1:3. Михаил Мудрик, 76 мин.
ГОЛ! 1:4. Лассина Траоре, 85 мин.
События матча
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Шахтар був просто неймовірний таким складом і обіграти Редбулл це щось неймовірене
І стоїть відмітити супер дебют Шведа-це фантастика
Всех с победой!!!