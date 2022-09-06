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  4. РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
РБ Лейпциг
06.09.2022, FT 1 : 4
Шахтер Донецк
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Лига чемпионов
06 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 07 сентября 2022, 00:38
21410
5

РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

06 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 07 сентября 2022, 00:38
21410
5
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

6 сентября в 22:00 в матче 1-го тура Лиги чемпионов играют «РБ Лейпциг» и «Шахтер».

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Матч проходит в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». В группе F также играют «Селтик» и «Реал» Мадрид.

Состав «Шахтера»: Трубин, Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Швед, Мудрик, Зубков.

Запас: Шевченко, Пятов, Кривцов, Михайличенко, Козик, Крыськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Траоре, Сикан.

РБ Лейпциг – Шахтер. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Марьян Швед, 16 мин

ГОЛ! 1:1. Мохамед Симакан, 57 мин.

ГОЛ! 1:2. Марьян Швед, 58 мин.

ГОЛ! 1:3. Михаил Мудрик, 76 мин.

ГОЛ! 1:4. Лассина Траоре, 85 мин.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Швед (Шахтер Донецк).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Симакан (РБ Лейпциг).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Швед (Шахтер Донецк).
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Шахтер Донецк РБ Лейпциг Лига чемпионов РБ Лейпциг - Шахтер видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Voxa Hvedyk
Мудрик гравець матчу
Шахтар був просто неймовірний таким складом і обіграти Редбулл це щось неймовірене
І стоїть відмітити супер дебют Шведа-це фантастика
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+3
AЛВ
Неймовірно Шахтар.!!!!Браво.!!!Приклад для Динамо (К).!!!
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+2
BARA.bass
Молодцы. Молодёжь не дрогнула, и прошла обкатку Евро кубков. Да, удача была на нашей стороне, но и контр атаки наши любо дороги. Мудрик точно чуть в цене прибавил, Траоре с возвращением.
Всех с победой!!!
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+2
Andrii Akopian
напіхали ))
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+2
hlib.kozak
це безглуздо, але радісно) лейпціг шось поплив геть, от і добре)
Ответить
0
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