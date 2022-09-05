Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РБ Лейпциг – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Лига Чемпионов
РБ Лейпциг
06.09.2022 22:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 сентября 2022, 18:21 | Обновлено 05 сентября 2022, 19:02
92
0

РБ Лейпциг – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

05 сентября 2022, 18:21 | Обновлено 05 сентября 2022, 19:02
92
0
РБ Лейпциг – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 6-го сентября, состоится поединок 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы F, в котором сразятся «РБ Лейпциг» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Лейпциге (Германия), на поле стадиона «Ред Булл Арена», начало в 22:00.

Донецкий «Шахтер» начнет для себя еврокубковый сезон с матча в Германии против «РБ Лейпциг», против которого, как ожидается, команда Игора Йовичевича в дальнейшем сможет конкурировать в борьбе за выход в следующий раунд или переход в Лигу Европы УЕФА. «Горняки» не слишком уверенно начали сезон под руководством нового главного тренера и с серьезными кадровыми потерями, однако, в отличии от футболистов Доменико Тедеско, хотя бы не получали в свои ворота четыре безответных мяча в недавнем прошлом, что случилось с «Красными быками» на прошлых выходных во время встречи проти франкфуртского «Айнтрахта».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Шахтер». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Шахтер
Лейпциг – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Барселона – Виктория Пльзень. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Шахтер Донецк РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Шахтер Лига чемпионов текстовая трансляция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
Бокс | 05 сентября 2022, 08:45 1
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна

Руис победил кубинца по очкам и стал претендентом на чемпионский пояс WBC

Арсенал получил восторженные отзывы скаутов по Мудрику
Футбол | 05 сентября 2022, 09:22 4
Арсенал получил восторженные отзывы скаутов по Мудрику
Арсенал получил восторженные отзывы скаутов по Мудрику

Впрочем, пойти на удовлетворение запросов «Шахтера» летом лондонцы не решились

Тайсон ФЬЮРИ – об Усике: «Я уничтожу этого мешка»
Бокс | 05.09.2022, 10:58
Тайсон ФЬЮРИ – об Усике: «Я уничтожу этого мешка»
Тайсон ФЬЮРИ – об Усике: «Я уничтожу этого мешка»
ВИДЕО. Руис выходит на титул, Зинченко не впечатлил, ставим на Вальядолид
Футбол | 05.09.2022, 16:35
ВИДЕО. Руис выходит на титул, Зинченко не впечатлил, ставим на Вальядолид
ВИДЕО. Руис выходит на титул, Зинченко не впечатлил, ставим на Вальядолид
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 05.09.2022, 12:00
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Уайлдер однозначно победит Джошуа»
Леннокс ЛЬЮИС: «Уайлдер однозначно победит Джошуа»
04.09.2022, 16:50 2
Бокс
Уронил его хуком! Руис победил Ортиса по очкам и стал претендентом на пояс
Уронил его хуком! Руис победил Ортиса по очкам и стал претендентом на пояс
05.09.2022, 08:25 8
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
03.09.2022, 16:46 16
Футбол
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
04.09.2022, 13:25 2
Бокс
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
04.09.2022, 12:10 13
Футбол
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
04.09.2022, 11:10 52
Футбол
Луны нет – а я вою! Усик ответил, будет ли бой с Фьюри в декабре
Луны нет – а я вою! Усик ответил, будет ли бой с Фьюри в декабре
04.09.2022, 07:23 1
Бокс
Экс-вратарь московского Динамо: «В Киев приезжал с удовольствием»
Экс-вратарь московского Динамо: «В Киев приезжал с удовольствием»
04.09.2022, 04:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности