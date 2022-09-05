Во вторник, 6-го сентября, состоится поединок 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы F, в котором сразятся «РБ Лейпциг» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Лейпциге (Германия), на поле стадиона «Ред Булл Арена», начало в 22:00.

Донецкий «Шахтер» начнет для себя еврокубковый сезон с матча в Германии против «РБ Лейпциг», против которого, как ожидается, команда Игора Йовичевича в дальнейшем сможет конкурировать в борьбе за выход в следующий раунд или переход в Лигу Европы УЕФА. «Горняки» не слишком уверенно начали сезон под руководством нового главного тренера и с серьезными кадровыми потерями, однако, в отличии от футболистов Доменико Тедеско, хотя бы не получали в свои ворота четыре безответных мяча в недавнем прошлом, что случилось с «Красными быками» на прошлых выходных во время встречи проти франкфуртского «Айнтрахта».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Шахтер». За ходом матча можно следить по этой ссылке.