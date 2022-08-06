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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала бразильского защитника и украинского хавбека
Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 19:31 |
412
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала бразильского защитника и украинского хавбека

Кравчук и да Роса Назарио пополнили состав команды

06 августа 2022, 19:31 |
412
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала бразильского защитника и украинского хавбека
vorskla.com.ua. Кравчук и Назарио

Клуб УПЛ «Ворскла» на официальном сайте сообщил о подписании защитника Габриэля да Росы Назарио и хавбека Андрея Кравчука, который может сыграть и в центре обороны.

23-летний Кравчук подписал контракт на два года. Ранее выступал за «Олимпик» и «Торпедо» Москва.

20-летний да Роса Назарио получил трехлетний договор. Ранее выступал за «Фигейренсе».

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Ворскла Полтава Андрей Кравчук Габриэл да Роса Назарио
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Источник ФК Ворскла
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