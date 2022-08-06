ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала бразильского защитника и украинского хавбека

Клуб УПЛ «Ворскла» на официальном сайте сообщил о подписании защитника Габриэля да Росы Назарио и хавбека Андрея Кравчука, который может сыграть и в центре обороны.

23-летний Кравчук подписал контракт на два года. Ранее выступал за «Олимпик» и «Торпедо» Москва.

20-летний да Роса Назарио получил трехлетний договор. Ранее выступал за «Фигейренсе».