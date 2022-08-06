Украина. Премьер лига06 августа 2022, 19:31 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала бразильского защитника и украинского хавбека
Кравчук и да Роса Назарио пополнили состав команды
06 августа 2022, 19:31 |
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Клуб УПЛ «Ворскла» на официальном сайте сообщил о подписании защитника Габриэля да Росы Назарио и хавбека Андрея Кравчука, который может сыграть и в центре обороны.
23-летний Кравчук подписал контракт на два года. Ранее выступал за «Олимпик» и «Торпедо» Москва.
20-летний да Роса Назарио получил трехлетний договор. Ранее выступал за «Фигейренсе».
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