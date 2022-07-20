ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
Хорват вслед за тренером перебрался из «Днепра-1» в «Шахтер»
«Шахтер» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Невена Джурасека. Хорватский игрок получил контракт на 2 года.
Условий трансфера из «Динамо» Загреб нет.
23-летний центральный хавбек первую часть минувшего сезона на правах аренды провел в «Днепре-1» (19 матчей).
Джурасек перебрался в «Шахтер» вслед за наставником Игорем Йовичевичем, который покинул «Днепр-1».
🧡 Невен Джурасек – гравець «Шахтаря»! ⚒ Ласкаво просимо до клубу! 🙌— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 20, 2022
Контракт із півзахисником розраховано на 2 роки.
Дізнайтеся більше: https://t.co/dPJe2KZpS1.#Shakhtar #Шахтар pic.twitter.com/Pfu1Iid2vb
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