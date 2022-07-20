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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
Украина. Премьер лига
20 июля 2022, 16:14 | Обновлено 20 июля 2022, 16:18
3619
5

ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера

Хорват вслед за тренером перебрался из «Днепра-1» в «Шахтер»

20 июля 2022, 16:14 | Обновлено 20 июля 2022, 16:18
3619
5
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
ФК Шахтер

«Шахтер» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Невена Джурасека. Хорватский игрок получил контракт на 2 года.

Условий трансфера из «Динамо» Загреб нет.

23-летний центральный хавбек первую часть минувшего сезона на правах аренды провел в «Днепре-1» (19 матчей).

Джурасек перебрался в «Шахтер» вслед за наставником Игорем Йовичевичем, который покинул «Днепр-1».
 

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Сергей Романчиков
Ждём высказывания Берёзы...Будет трешак
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+4
Умник
Это все ок.
А кто на флангах играть будет.
Степаненко?)))
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-1
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