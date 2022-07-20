ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера

«Шахтер» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Невена Джурасека. Хорватский игрок получил контракт на 2 года.

Условий трансфера из «Динамо» Загреб нет.

23-летний центральный хавбек первую часть минувшего сезона на правах аренды провел в «Днепре-1» (19 матчей).

Джурасек перебрался в «Шахтер» вслед за наставником Игорем Йовичевичем, который покинул «Днепр-1».

