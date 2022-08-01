ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал 23-летнего хавбека, воспитанника Динамо

Одесский «Черноморец» подписал молодого полузащитника – к команде присоединился Владислав Наумец.

В ряды «моряков» игрок переехал из клуба УПЛ «Минай», за который не успел из-за войны провести ни одного официального поединка.

Ранее Наумец, воспитанник «Зари» и «Динамо», в одном из матчей сделал хет-трик за греческую «Яннину» и помог своей команде повыситься в классе. В общей сложности Владислав провел в клубе из Греции три сезона. Есть на его счету голы и в греческой Суперлиге.

Пресс-служба клуба выразила уверенность, что Роман Григорчук сможет использовать все положительные качества 23-летнего полузащитника для достижения результата.