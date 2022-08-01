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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал 23-летнего хавбека, воспитанника Динамо
Украина. Премьер лига
01 августа 2022, 23:17 | Обновлено 01 августа 2022, 23:31
131
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал 23-летнего хавбека, воспитанника Динамо

Хавбек Владислав Наумец стал игроком одесской команды

01 августа 2022, 23:17 | Обновлено 01 августа 2022, 23:31
131
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал 23-летнего хавбека, воспитанника Динамо
ФК Черноморец Одесса. Владислав Наумец

Одесский «Черноморец» подписал молодого полузащитника – к команде присоединился Владислав Наумец.

В ряды «моряков» игрок переехал из клуба УПЛ «Минай», за который не успел из-за войны провести ни одного официального поединка.

Ранее Наумец, воспитанник «Зари» и «Динамо», в одном из матчей сделал хет-трик за греческую «Яннину» и помог своей команде повыситься в классе. В общей сложности Владислав провел в клубе из Греции три сезона. Есть на его счету голы и в греческой Суперлиге.

Пресс-служба клуба выразила уверенность, что Роман Григорчук сможет использовать все положительные качества 23-летнего полузащитника для достижения результата.

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Владислав Наумец Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ Минай Яннина
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Источник ФК Черноморец
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