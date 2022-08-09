Украина. Премьер лига09 августа 2022, 20:22 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал албанского легионера
Хавбек Реальдо Фили продолжит карьеру в УПЛ
09 августа 2022, 20:22 |
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«Черноморец» официально сообщил о подписании албанского легионера Реальдо Фили. Условия контракта не называются.
Основная позиция 26-летнего Фили – левый полузащитник, также он может играть в центре нападения.
Предыдущим клубом Фили был румынский «Ботошани». Также он выступал за молодежные сборные Албании U-19 и U-21.
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