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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал албанского легионера
Украина. Премьер лига
09 августа 2022, 20:22 |
581
2

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал албанского легионера

Хавбек Реальдо Фили продолжит карьеру в УПЛ

09 августа 2022, 20:22 |
581
2
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал албанского легионера
ФК Черноморец

«Черноморец» официально сообщил о подписании албанского легионера Реальдо Фили. Условия контракта не называются.

Основная позиция 26-летнего Фили – левый полузащитник, также он может играть в центре нападения.

Предыдущим клубом Фили был румынский «Ботошани». Также он выступал за молодежные сборные Албании U-19 и U-21.

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Источник ФК Черноморец
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johndow
Одному мені очі ріже рекламний напис кацапською «Таврія В»?
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