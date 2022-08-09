ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал албанского легионера

«Черноморец» официально сообщил о подписании албанского легионера Реальдо Фили. Условия контракта не называются.

Основная позиция 26-летнего Фили – левый полузащитник, также он может играть в центре нападения.

Предыдущим клубом Фили был румынский «Ботошани». Также он выступал за молодежные сборные Албании U-19 и U-21.