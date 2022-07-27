ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер взял в аренду у Андерлехта Богдана Михайличенко
Левый фулбек проведет в донецком клубе минимум один сезон
Донецкий «Шахтер» объявил о подписании 25-летнего левого фулбека «Андерлехта» Богдана Михайличенко.
«Горняки» взяли Михайличенко в аренду на один сезон с опцией выкупа.
Богдан Михайличенко – воспитанник киевской школы футбола. Выступал за юношеские и молодежные команды «Динамо», провел 2 матча за основу. На правах аренды играл за «Сталь» из Каменского (18 матчей) и «Зарю» (63 поединка, 3 мяча, 4 ассиста). В 2020 году перешел в бельгийский «Андерлехт», за который отыграл 2 сезона (51 матч, 1 мяч, 2 ассиста).
На счету Михайличенко 6 матчей в составе национальной сборной Украины.
Примечательно, что «Шахтер» интересовался возможностью подписания Михайличенко еще в 2020 году, но тогда Богдан сделал выбор в пользу «Андерлехта», а в СМИ попала версия о том, что такое решение футболист мотивировал нежеланием переходить в команду, которая является историческим соперником его родного клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Как оказалось, украинец рано, до удара, вышел вперед из ворот
Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля