ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер взял в аренду у Андерлехта Богдана Михайличенко

Донецкий «Шахтер» объявил о подписании 25-летнего левого фулбека «Андерлехта» Богдана Михайличенко.

«Горняки» взяли Михайличенко в аренду на один сезон с опцией выкупа.

Богдан Михайличенко – воспитанник киевской школы футбола. Выступал за юношеские и молодежные команды «Динамо», провел 2 матча за основу. На правах аренды играл за «Сталь» из Каменского (18 матчей) и «Зарю» (63 поединка, 3 мяча, 4 ассиста). В 2020 году перешел в бельгийский «Андерлехт», за который отыграл 2 сезона (51 матч, 1 мяч, 2 ассиста).

На счету Михайличенко 6 матчей в составе национальной сборной Украины.

Примечательно, что «Шахтер» интересовался возможностью подписания Михайличенко еще в 2020 году, но тогда Богдан сделал выбор в пользу «Андерлехта», а в СМИ попала версия о том, что такое решение футболист мотивировал нежеланием переходить в команду, которая является историческим соперником его родного клуба.