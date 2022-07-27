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Украина. Премьер лига
27 июля 2022, 19:10 | Обновлено 27 июля 2022, 19:25
677
1

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер взял в аренду у Андерлехта Богдана Михайличенко

Левый фулбек проведет в донецком клубе минимум один сезон

27 июля 2022, 19:10 | Обновлено 27 июля 2022, 19:25
677
1
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер взял в аренду у Андерлехта Богдана Михайличенко
ФК Шахтер. Богдан Михайличенко (в центре)

Донецкий «Шахтер» объявил о подписании 25-летнего левого фулбека «Андерлехта» Богдана Михайличенко.

«Горняки» взяли Михайличенко в аренду на один сезон с опцией выкупа.

Богдан Михайличенко – воспитанник киевской школы футбола. Выступал за юношеские и молодежные команды «Динамо», провел 2 матча за основу. На правах аренды играл за «Сталь» из Каменского (18 матчей) и «Зарю» (63 поединка, 3 мяча, 4 ассиста). В 2020 году перешел в бельгийский «Андерлехт», за который отыграл 2 сезона (51 матч, 1 мяч, 2 ассиста).

На счету Михайличенко 6 матчей в составе национальной сборной Украины.

Примечательно, что «Шахтер» интересовался возможностью подписания Михайличенко еще в 2020 году, но тогда Богдан сделал выбор в пользу «Андерлехта», а в СМИ попала версия о том, что такое решение футболист мотивировал нежеланием переходить в команду, которая является историческим соперником его родного клуба.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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