Украина. Премьер лига27 июня 2022, 09:17 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбас подписал Дениса Устименко
Криворожский клуб усилился форвардом «Александрии»
27 июня 2022, 09:17 |
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«Кривбасс» объявил о подписании украинского нападающего Дениса Устименко.
Последним клубом 23-летнего футболиста была «Александрия». Контракт с криворожской командой рассчитан на 3 года. В «Кривбассе» он будет играть под номером 18.
В 2019 году Устименко защищал цвета юношеской сборной Украины (U-20) на чемпионате мира и завоевал золотую медаль.
В предыдущем сезоне УПЛ сыграл за «Александрию» 14 матчей, забил 1 гол.
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