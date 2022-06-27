ОФИЦИАЛЬНО. Кривбас подписал Дениса Устименко

«Кривбасс» объявил о подписании украинского нападающего Дениса Устименко.

Последним клубом 23-летнего футболиста была «Александрия». Контракт с криворожской командой рассчитан на 3 года. В «Кривбассе» он будет играть под номером 18.

В 2019 году Устименко защищал цвета юношеской сборной Украины (U-20) на чемпионате мира и завоевал золотую медаль.

В предыдущем сезоне УПЛ сыграл за «Александрию» 14 матчей, забил 1 гол.