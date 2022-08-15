Украина. Премьер лига15 августа 2022, 17:49 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо и Зари перешел в Александрию
Даниил Скорко подписал с клубом полноценный контракт
15 августа 2022, 17:49 |
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Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контракт с экс-защитником «Динамо» Киев Даниилом Скорко. Игрок получил договор до середины 2025 года.
Ранее Даниил выступал за юношескую и молодежную команду «Динамо», а в прошлом сезоне дебютировал в УПЛ в составе «Черноморца» (10 матчей).
После этого был переход в «Зарю», но в составе этой команды Скорко не играл.
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