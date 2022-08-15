Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо и Зари перешел в Александрию
Украина. Премьер лига
15 августа 2022, 17:49 |
1277
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо и Зари перешел в Александрию

Даниил Скорко подписал с клубом полноценный контракт

15 августа 2022, 17:49 |
1277
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо и Зари перешел в Александрию
fco.com.ua

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контракт с экс-защитником «Динамо» Киев Даниилом Скорко. Игрок получил договор до середины 2025 года.

Ранее Даниил выступал за юношескую и молодежную команду «Динамо», а в прошлом сезоне дебютировал в УПЛ в составе «Черноморца» (10 матчей).

После этого был переход в «Зарю», но в составе этой команды Скорко не играл.

По теме:
Тен Хаг готов отпустить Роналду из МЮ при одном условии
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал одного из лидеров Нивы Тернополь
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-хавбека Руха
Даниил Скорко Александрия Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Александрия
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лопес нокаутировал Кампу, Тухель и Конте сцепились после ничьей в дерби
Футбол | 15 августа 2022, 06:00 0
Лопес нокаутировал Кампу, Тухель и Конте сцепились после ничьей в дерби
Лопес нокаутировал Кампу, Тухель и Конте сцепились после ничьей в дерби

Главные новости за 14 августа на Sport.ua

ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ
Футбол | 15 августа 2022, 12:05 41
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ

В Украине создан единый телепул

Траоре в игре. Шахтер победил Аль-Фатех в первом матче дня
Футбол | 15.08.2022, 13:46
Траоре в игре. Шахтер победил Аль-Фатех в первом матче дня
Траоре в игре. Шахтер победил Аль-Фатех в первом матче дня
Виталий Кличко разводится с женой
Бокс | 15.08.2022, 11:37
Виталий Кличко разводится с женой
Виталий Кличко разводится с женой
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 15.08.2022, 05:30
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
15.08.2022, 07:29 1
Бокс
У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
13.08.2022, 17:40 46
Футбол
ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло
ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло
14.08.2022, 23:59 1
Футбол
Скромные цифры. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне
Скромные цифры. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне
14.08.2022, 16:14 6
Футбол
Эгис КЛИМАС: «Усик может находиться под водой без воздуха до пяти минут»
Эгис КЛИМАС: «Усик может находиться под водой без воздуха до пяти минут»
14.08.2022, 14:07
Бокс
Кому достанется пояс? Президент WBC подтвердил, что Фьюри закончил с боксом
Кому достанется пояс? Президент WBC подтвердил, что Фьюри закончил с боксом
13.08.2022, 18:11 2
Бокс
Что случилось? Брентфорд отгрузил в ворота МЮ четыре гола
Что случилось? Брентфорд отгрузил в ворота МЮ четыре гола
13.08.2022, 21:25 13
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Какие еще нужны доказательства, что Ломаченко ватник?»
Экс-тренер Кличко: «Какие еще нужны доказательства, что Ломаченко ватник?»
15.08.2022, 13:59 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности