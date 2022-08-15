ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо и Зари перешел в Александрию

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контракт с экс-защитником «Динамо» Киев Даниилом Скорко. Игрок получил договор до середины 2025 года.

Ранее Даниил выступал за юношескую и молодежную команду «Динамо», а в прошлом сезоне дебютировал в УПЛ в составе «Черноморца» (10 матчей).

После этого был переход в «Зарю», но в составе этой команды Скорко не играл.