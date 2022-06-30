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  4. Вербич, Кендзера и Супряга прибыли в расположение Динамо
Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 10:13 | Обновлено 30 июня 2022, 10:19
239
0

Вербич, Кендзера и Супряга прибыли в расположение Динамо

Футболисты вернулись из аренд

30 июня 2022, 10:13 | Обновлено 30 июня 2022, 10:19
239
0
Вербич, Кендзера и Супряга прибыли в расположение Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Вербич

В расположение киевского «Динамо» прибыли сборники национальной команды Украины, легионеры Беньямин Вербич и Томаш Кендзера, вернувшиеся после аренды в польских клубах, а также игрок молодежной сборной Украины Владислав Супряга.

Теперь, после воссоединения команды, «Динамо» будет готовиться к матчам второго раунда квалификации Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче» в полном составе.

Уже через два дня, 2 июля, «бело-синие» проведут следующий контрольный матч на сборе в Швейцарии – против «Сьона».

Ранее сообщалось, что «Динамо» планирует отдать молодого хавбека в аренду.

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Беньямин Вербич Томаш Кендзера Владислав Супряга Динамо Киев
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Источник ФК Динамо Киев
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