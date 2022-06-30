Вербич, Кендзера и Супряга прибыли в расположение Динамо
Футболисты вернулись из аренд
В расположение киевского «Динамо» прибыли сборники национальной команды Украины, легионеры Беньямин Вербич и Томаш Кендзера, вернувшиеся после аренды в польских клубах, а также игрок молодежной сборной Украины Владислав Супряга.
Теперь, после воссоединения команды, «Динамо» будет готовиться к матчам второго раунда квалификации Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче» в полном составе.
Уже через два дня, 2 июля, «бело-синие» проведут следующий контрольный матч на сборе в Швейцарии – против «Сьона».
Ранее сообщалось, что «Динамо» планирует отдать молодого хавбека в аренду.
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