Вербич, Кендзера и Супряга прибыли в расположение Динамо

В расположение киевского «Динамо» прибыли сборники национальной команды Украины, легионеры Беньямин Вербич и Томаш Кендзера, вернувшиеся после аренды в польских клубах, а также игрок молодежной сборной Украины Владислав Супряга.

Теперь, после воссоединения команды, «Динамо» будет готовиться к матчам второго раунда квалификации Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче» в полном составе.

Уже через два дня, 2 июля, «бело-синие» проведут следующий контрольный матч на сборе в Швейцарии – против «Сьона».

Ранее сообщалось, что «Динамо» планирует отдать молодого хавбека в аренду.