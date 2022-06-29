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  4. Динамо планирует отдать молодого хавбека в аренду
Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 20:03 |
716
0

Динамо планирует отдать молодого хавбека в аренду

Владимир Бражко, скорее всего, отправится в аренду

29 июня 2022, 20:03 |
716
0
Динамо планирует отдать молодого хавбека в аренду
fcdynamo.kiev.ua

По информации ТаТоТаке, «Динамо» Киев имеет варианты по аренде перспективного полузащитника Владимира Бражко, который сейчас работает с первой командой.

В минувшем сезоне выступал за юношескую команду киевлян. Провел 13 матчей и забил 5 голов.

Сообщается, что в будущем Бражко может заменить в «Динамо» Сергея Сидорчука, но пока игроку нужно получить практику в УПЛ.

Среди возможных вариантов аренды называют «Верес».

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Динамо Киев Владимир Бражко
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Источник ТаТоТаке
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