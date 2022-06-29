Украина. Премьер лига29 июня 2022, 20:03 |
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Динамо планирует отдать молодого хавбека в аренду
Владимир Бражко, скорее всего, отправится в аренду
29 июня 2022, 20:03 |
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По информации ТаТоТаке, «Динамо» Киев имеет варианты по аренде перспективного полузащитника Владимира Бражко, который сейчас работает с первой командой.
В минувшем сезоне выступал за юношескую команду киевлян. Провел 13 матчей и забил 5 голов.
Сообщается, что в будущем Бражко может заменить в «Динамо» Сергея Сидорчука, но пока игроку нужно получить практику в УПЛ.
Среди возможных вариантов аренды называют «Верес».
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