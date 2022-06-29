Динамо планирует отдать молодого хавбека в аренду

По информации ТаТоТаке, «Динамо» Киев имеет варианты по аренде перспективного полузащитника Владимира Бражко, который сейчас работает с первой командой.

В минувшем сезоне выступал за юношескую команду киевлян. Провел 13 матчей и забил 5 голов.

Сообщается, что в будущем Бражко может заменить в «Динамо» Сергея Сидорчука, но пока игроку нужно получить практику в УПЛ.

Среди возможных вариантов аренды называют «Верес».