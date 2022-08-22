ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заявил бразильского новичка на сезон УПЛ
Лукас Тейлор, игравший за «Днепр-1», стал единственным бразильцем «Шахтера»
Бразильский защитник Лукас Тейлор официально заявлен донецким «Шахтером» на сезон УПЛ. Новичок горняков будет играть с номером 23 на футболке.
27-летний бразилец ранее уже работал с главным тренером команды Игорем Йовичевичем в «Днепре-1».
Последним клубом Тейлора был греческий ПАОК, за который он сыграл 16 матчей и сделал 1 ассист в чемпионате Греции.
Сегодня, 22 августа, Лукас Тейлор принял участие в открытой тренировке «Шахтера» на НСК Олимпийский, как и другой новичок команды Иван Петряк (подписавший контракт на 4 года).
«Шахтер» начнет новый сезон УПЛ 23 августа поединком против харьковского «Металлиста 1925».
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