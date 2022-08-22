ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заявил бразильского новичка на сезон УПЛ

Бразильский защитник Лукас Тейлор официально заявлен донецким «Шахтером» на сезон УПЛ. Новичок горняков будет играть с номером 23 на футболке.

27-летний бразилец ранее уже работал с главным тренером команды Игорем Йовичевичем в «Днепре-1».

Последним клубом Тейлора был греческий ПАОК, за который он сыграл 16 матчей и сделал 1 ассист в чемпионате Греции.

Сегодня, 22 августа, Лукас Тейлор принял участие в открытой тренировке «Шахтера» на НСК Олимпийский, как и другой новичок команды Иван Петряк (подписавший контракт на 4 года).

«Шахтер» начнет новый сезон УПЛ 23 августа поединком против харьковского «Металлиста 1925».