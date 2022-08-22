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Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 21:00 | Обновлено 22 августа 2022, 22:05
3026
3

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заявил бразильского новичка на сезон УПЛ

Лукас Тейлор, игравший за «Днепр-1», стал единственным бразильцем «Шахтера»

22 августа 2022, 21:00 | Обновлено 22 августа 2022, 22:05
3026
3
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заявил бразильского новичка на сезон УПЛ
FootballHub. Лукас Тейлор

Бразильский защитник Лукас Тейлор официально заявлен донецким «Шахтером» на сезон УПЛ. Новичок горняков будет играть с номером 23 на футболке.

27-летний бразилец ранее уже работал с главным тренером команды Игорем Йовичевичем в «Днепре-1».

Последним клубом Тейлора был греческий ПАОК, за который он сыграл 16 матчей и сделал 1 ассист в чемпионате Греции.

Сегодня, 22 августа, Лукас Тейлор принял участие в открытой тренировке «Шахтера» на НСК Олимпийский, как и другой новичок команды Иван Петряк (подписавший контракт на 4 года).

«Шахтер» начнет новый сезон УПЛ 23 августа поединком против харьковского «Металлиста 1925».

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Источник УПЛ
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Yura Юрий
27 років? на вигляд за 40...мабуть документи липові
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